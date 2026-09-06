Cukřenka ze skříně může stát tisíce korun. Sběratelé loví jednu bavorskou značku s prolamovaným vzorem jako krajka

22. listopadu 2024 kleplo kladívko na polské aukční platformě OneBid. Samostatná cukřenka s bavorskou značkou Schumann z třicátých až čtyřicátých let odešla za 40 eur, v přepočtu podle kurzu ČNB zhruba 966 korun. Drobný předmět, který se vejde do dlaně, překonal cenou lecjaký kompletní servis z poválečné masové produkce. A právě v tom spočívá zvláštní logika sběratelského trhu s porcelánem: rozhoduje souběh značky, stáří, řemeslné náročnosti a dochovaného stavu, nikoli velikost předmětu.
Proč právě Schumann z Arzbergu fascinuje sběratele porcelánu
Příběh začíná v roce 1881, kdy Christian Heinrich Schumann spolu s Franzem Ferdinandem Riessem založili v bavorském Arzbergu podnik Schumann & Riess. O jedenáct let později, po převzetí továrny, se firma přejmenovala na Carl Schumann, a pod tímto jménem si vybudovala pověst, která přetrvala zánik výroby v roce 1994 i demolici areálu o dvě dekády později.
Co značku proslavilo? Porzellanikon, německé muzeum porcelánu, hovoří o „filigránních průlomových porcelánech“ (filigrane Durchbruch-Porzellane). Jde o techniku, při které řemeslník vyřezává do vnějšího pláště nádoby jemnou mřížku ještě před výpalem. Vnitřní stěna zůstává celistvá, vnější připomíná krajku. Každé zeslabení materiálu zvyšuje riziko deformace a prasknutí v peci, proto zvládlo tuto disciplínu jen několik dílen. Muzeum v Orléans popisuje retikulaci jako dvojitou konstrukci, kde se síť řeže do surové hlíny, a výsledek buď obstojí v žáru, nebo skončí ve střepech.
Právě tato technická náročnost dělá z dochovaných kusů sběratelsky ceněné předměty. A cukřenka, malá a křehká, s víkem, které se snadno ztratí nebo rozbije, patří mezi nejohroženější tvary v každém servisu.
Čtyři znaky, které odlišují cenný kus od běžného starého porcelánu
Sběratelé u Schumannu sledují čtveřici kritérií. Žádné z nich samo o sobě nestačí; teprve jejich souběh posouvá cenu vzhůru.
Dobová spodní značka. Databáze porcelánových značek rozlišuje několik vrstev: varianty s korunkou a nápisy Schumann/Bavaria/Germany z let 1918–1929, jubilejní značku „seit 1881 in Arzberg“ z období 1931–1940 a pozdější verze včetně „Original Schumann Durchbruchporzellan“ po roce 1981. Čím starší a přesněji datovatelná značka, tím vyšší zájem. Nepoškozené víko. Cukřenka bez víka ztrácí podstatnou část hodnoty. Víko se při každodenním používání odlamovalo, štípalo, ztrácelo, a právě proto je kompletní kus vzácnější. Ruční malba rozpoznatelná drobnými nepravidelnostmi. Tištěný dekor má rovnoměrné linie, ruční štětcová práce kolísá v síle tahu. Rozdíl je patrný pod lupou i pouhým okem. Neodřené zlacení a absence oprav. Každý restaurátorský zásah snižuje tržní hodnotu. Aukro ve svém sběratelském průvodci výslovně upozorňuje, že opravený kus může klesnout na zlomek ceny netknutého originálu. Kolik korun dnes cukřenka Schumann skutečně stojí
Cenové rozpětí je široké a závisí na dekoru, stáří a platformě. Přehled reálných tržních stop z let 2024–2026:
Kus Platforma Cena Přepočet na Kč Cukřenka 30.–40. léta, prodáno OneBid 40 EUR ~966 Kč Pár cukřenka + mléčenka, US Zone, prodáno eBay 115 USD ~2 385 Kč Samostatná cukřenka Schumann Aukro 425 Kč — Art Deco cukřenka/dóza Schumann Arzberg Sbazar 550 Kč — Cukřenka Forget Me Not, bez prolamování Replacements 41,99 USD ~871 Kč 15dílná sada z 60. let vč. cukřenky Aukro 1 290 Kč —
Srovnání s českým Thunem ukazuje rozdíl v tržní pozici obou značek. Cukřenky Thun se na Aukru v roce 2026 pohybují za 130–250 korun. Schumann startuje výš, a u atraktivnějších kusů s prolamováním, zlatem a starší značkou se dostává do tisícovek.
Kde v Česku hledat a jak nechat kus ocenit
Největší šance na nález se skrývá v pozůstalostech po kávových a čajových soupravách, ve vitrínách starších domácností a v regionech s historickým kontaktem s bavorským zbožím. Na Aukru a Sbazaru se jednotlivé kusy stále objevují; trh rozhodně není vylovený, jen rychle mizí exempláře s kompletním víkem, čistou značkou a bez viditelných oprav.
Kdo chce kus formálně ocenit, může využít
registr znalců Ministerstva spravedlnosti. Pro rychlejší tržní orientaci fungují antikvariáty, například Starožitnosti AVA žádají fotografie spodní značky, víka, uch a všech vad, na jejichž základě navrhnou orientační tržní hodnotu a případné zařazení do aukce.
Praktický postup pro každého, kdo drží v ruce podezřelou cukřenku: otočte ji dnem vzhůru, vyfoťte značku, zdokumentujte stav zlacení, víka i případných oťuků a pošlete snímky odborníkovi. Tři minuty práce mohou odhalit, jestli v kredenci spí stokorunový suvenýr, nebo tisícikorunový sběratelský kousek.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková