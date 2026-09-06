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Panství Downton: Odhalená scéna se herečce vymstila, intimní záběry unikly na internet. Na place pak vznikla romance

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Natáčení historického seriálu Panství Downton narazilo na dobové rekvizity. Scenáristé museli narychlo měnit děj kvůli utajovanému těhotenství známé herečky.
Panství Downton

Panství Downton

Zdroj: FOTO:Independent Television (ITV) / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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