Atom není to, co jste se učili ve škole. Realita je mnohem podivnější

Jenže skutečný atom takhle nevypadá a ani takhle nefunguje. Elektron nemá dráhu, kterou bychom mohli zakreslit jako orbitu planety. Jeho přítomnost kolem jádra popisuje kvantová mechanika pomocí vlnové funkce a pravděpodobnosti. Samotné jádro je proti celému atomu absurdně malé a populární tvrzení, že atom je „téměř celý prázdný“, je současně pravdivé i zavádějící.
Čím blíž se tedy k atomu dostaneme, tím méně připomíná miniaturní mechanický strojek. A tím víc začíná připomínat něco, co se naší každodenní zkušenosti téměř vzpírá.
Školní obrázek atomu není nesmysl. Jen se zastavil před více než sto lety
Planetární atom má historický důvod. Když Ernest Rutherford na začátku 20. století studoval rozptyl částic alfa na tenké zlaté fólii, výsledky ukázaly, že téměř veškerý kladný náboj a podstatná část hmotnosti atomu jsou soustředěny v nepatrném jádře. Rutherford proto navrhl model, v němž elektrony obíhají kolem tohoto centra podobně jako planety kolem Slunce.
Niels Bohr model následně výrazně vylepšil. Elektrony nemohly obíhat kdekoli, ale pouze na určitých dovolených energetických hladinách. Právě tento model dokázal vysvětlit některé vlastnosti vodíku a dodnes je velmi užitečný, když potřebujeme jednoduše ukázat elektronové slupky nebo přechody mezi energetickými hladinami.
Problém nastává až ve chvíli, kdy si začneme myslet, že jde o fotografii reality.
Není.
Rozvoj kvantové mechaniky ve dvacátých letech minulého století ukázal, že elektron nelze popsat jako drobnou kuličku, která v každém okamžiku sleduje přesně určenou kruhovou či eliptickou dráhu. V moderním kvantově mechanickém modelu atomu klasické orbity mizí a jejich místo zaujímají orbitaly. A orbital není trasa. Je to úplně jiný druh informace.
Elektron kolem jádra neobíhá jako Země kolem Slunce
U planety můžeme v principu určit její polohu, rychlost a následně vypočítat, kde bude za hodinu, za rok nebo za století. U elektronu v atomu podobná představa nefunguje.
Kvantový stav elektronu popisuje matematická vlnová funkce, obvykle označovaná řeckým písmenem ψ. Z jejího absolutního čtverce lze vypočítat pravděpodobnost, s jakou při měření elektron nalezneme v určité oblasti prostoru. To je zásadní rozdíl.
Nemáme před sebou maličký objekt, o kterém pouze nevíme, po které skryté dráze právě letí, jako když ztratíme přehled o družici za Zemí. Standardní kvantově mechanický popis žádnou takovou klasickou dráhu elektronu atomem vůbec nepotřebuje.
Při konkrétním měření polohy elektron samozřejmě nalezneme na určitém místě. Když ale stejný experiment provedeme znovu a znovu s identicky připravenými atomy, jednotlivé výsledky vytvoří charakteristické pravděpodobnostní rozložení. Právě z něj vzniká známý elektronový mrak.
Elektronový mrak není skutečný obláček hmoty
Obrázky moderních atomů proto často zobrazují jádro obklopené mlhavou oblastí. Čím je některé místo na podobné vizualizaci hustší, tím vyšší je pravděpodobnost, že tam při měření elektron nalezneme.
Jenže ani tento obrázek bychom neměli chápat příliš doslova.
Kolem jádra se nevznáší modrá nebo šedá mlha složená z rozmazané elektronové hmoty. Mrak je mapa pravděpodobnosti. Pomáhá nám vizualizovat matematický objekt, který lidský mozek jinak jen obtížně převádí do běžného prostoru.
U nejjednoduššího atomu vodíku můžeme základní orbital zobrazit přibližně kulově. U složitějších atomů se ale začnou objevovat tvary, které už školní sluneční soustavu vůbec nepřipomínají.
Orbitaly typu s mají sférickou symetrii. Orbitaly p vytvářejí charakteristické dvojlalokové struktury. Orbitaly d mají ještě složitější tvary a vyšší orbitaly mohou připomínat kombinace laloků, prstenců a uzlových oblastí, v nichž je pravděpodobnost nalezení elektronu nulová. Tyto tvary nejsou dekorativním způsobem kreslení atomu – vycházejí přímo z řešení kvantově mechanických rovnic.
Chemie světa kolem nás je tak do značné míry výsledkem geometrie pravděpodobností.
Právě uspořádání elektronových stavů rozhoduje o tom, které atomy spolu vytvoří vazbu, jak bude vypadat molekula a zda bude nějaký prvek téměř netečný, nebo naopak mimořádně reaktivní.
A pak přijde měřítko, které lidský mozek skoro odmítá přijmout
Atom má typický rozměr řádově kolem 10⁻¹⁰ metru. Atomové jádro se pohybuje přibližně kolem 10⁻¹⁵ až 10⁻¹⁴ metru, podle konkrétního atomu a způsobu, jakým jeho velikost definujeme. Jádro je tedy v lineárním měřítku desetitisíce až stotisíckrát menší než celý atom.
Kdybychom například zvětšili atom přibližně na velikost stadionu širokého sto metrů, jeho jádro by mělo řádově jen milimetry.
Někde uprostřed obrovského stadionu by tedy leželo titěrné jádro, které přitom nese prakticky veškerou hmotnost atomu. Elektronový kvantový stav by se rozprostíral až do oblastí vzdálených desítky metrů.
Mezi nimi bychom nenašli žádné malé trubičky, tyčky ani materiální konstrukci držící atom pohromadě.
Právě z tohoto poměru vzniká slavné tvrzení, že atom je z více než 99,99 procent prázdný prostor. Podobné vyjádření používá například i CERN při jednoduchém porovnávání rozměrů atomu a jádra. Jenže slovo „prázdný“ je tady nebezpečně svůdné.
„Prázdný atom“ neznamená atom naplněný absolutním nic
Pokud bychom atom chápali jako soustavu klasických pevných kuliček, opravdu by mezi nepatrným jádrem a elektrony zela téměř dokonalá prázdnota.
Jenže právě jsme zjistili, že elektron není kulička pohybující se po nakreslené dráze.
Jeho kvantový stav je popsán vlnovou funkcí rozprostřenou v prostoru kolem jádra. Oblast, kterou v jednoduchém obrázku nazýváme „prázdnou“, je tedy současně oblastí, v níž existuje nenulová pravděpodobnost interakce s elektronem a kde působí elektromagnetické pole jádra a elektronů.
Kvantová fyzika navíc pojem vakuum posouvá ještě dál. Ani vakuum moderní kvantové teorie pole není prostě filozofické „nic“, ale nejnižší energetický stav kvantových polí.
Pro první představu o atomu však stačí podstatně jednodušší korekce: Atom není dutá skořápka s několika kuličkami uvnitř. Má velmi malé hmotné jádro obklopené rozsáhlou oblastí kvantových elektronových stavů.
A právě tato zdánlivě řídká struktura vytváří všechnu běžnou hmotu kolem nás.
Pokud jsme téměř prázdní, proč nepropadneme židlí?
Tohle je přirozená otázka, která se objeví téměř okamžitě. Jestliže jsou atomy převážně „prázdné“, proč při položení ruky na stůl atomy ruky jednoduše nevjedou do atomů dřeva? Proč dokážeme stát na podlaze, sedět na židli nebo narazit do zdi?
Protože pevnost předmětů nevzniká tím, že by se dvě dokonale tvrdé atomové kuličky mechanicky dotkly jako kulečníkové koule.
Při přibližování dvou atomů začnou velmi výrazně působit elektromagnetické interakce jejich elektronových obalů. Zároveň vstupuje do hry jeden z nejdůležitějších zákonů kvantové fyziky – Pauliho vylučovací princip. Elektrony patří mezi fermiony a identické elektrony nemohou libovolně obsadit tentýž kvantový stav. Právě tento princip je zásadní pro elektronovou strukturu atomů, periodickou tabulku a stabilitu běžné hmoty.
Když tedy položíme dlaň na stůl, neděje se mikroskopický ekvivalent dvou řad kamínků, které se o sebe fyzicky opřou.
Dostáváme se do světa elektromagnetických sil a kvantových pravidel, která brání tomu, aby se elektronové stavy obou soustav jednoduše naskládaly přes sebe tak, jak by mohly klasické průhledné obláčky.
To, co naše nervová soustava interpretuje jako pevný povrch, je ve své mikroskopické podstatě interakce kvantových systémů. Stůl působí dokonale hmotně. Uvnitř ale žádná miniaturní pevná deska není.
Je tedy elektron částice, nebo vlna?
Tady se školní intuice rozpadá ještě víc. Elektron dokáže v experimentech vykazovat vlastnosti, které spojujeme s částicemi, ale zároveň vytváří interferenční jevy typické pro vlny. Moderní fyzika proto už dávno neřeší dilema stylem „ve skutečnosti je to kulička“ nebo „ve skutečnosti je to vlna“.
Obě klasické představy pocházejí z našeho makroskopického světa.
Elektron je kvantový objekt a jeho chování může podle experimentální situace vykazovat rysy, které naše běžné kategorie rozdělují mezi částice a vlny. Právě vlnová povaha hmoty stojí také za vznikem diskrétních dovolených stavů v atomu a nahrazuje starou představu libovolných klasických drah.
To je možná jedna z nejdůležitějších věcí, které se při studiu atomu můžeme naučit.
Problém nemusí být v přírodě.
Problém může být v tom, že ji nutíme vejít do obrazů vytvořených pro svět kamenů, míčů a planet.
Dokonce ani slovo „tvar atomu“ není tak jednoduché, jak zní
Na obrázku bývá atom nakreslený jako koule. U nejjednodušších případů to může být užitečná aproximace, ale obecně atom nemá ostrý povrch, kde bychom mohli říct: tady elektronový obal končí a od tohoto milimetru začíná okolní svět.
Vlnové funkce elektronů nemusejí na určité hranici náhle skončit. Pravděpodobnost nalezení elektronu se směrem od jádra může postupně zmenšovat, a proto se při udávání velikosti atomu používají různé praktické definice – například kovalentní, van der Waalsovy nebo jiné atomové poloměry podle toho, co přesně měříme.
Podobné je to s vizualizací orbitalu. Učebnice často nakreslí povrch, uvnitř kterého se nachází například 90 nebo 95 procent pravděpodobnosti výskytu elektronu. Tato hranice ale není fyzická slupka atomu. Je to hranice, kterou jsme si zvolili, abychom dokázali kvantovou pravděpodobnost nakreslit.
Při pohledu dostatečně hluboko tedy začnou mizet nejen planetární dráhy.
Rozmazává se i naše intuitivní představa samotného „okraje věci“.
Nejpodivnější na atomu je, že tenhle neintuitivní model funguje dokonale
Mohlo by se zdát, že jsme pouze vyměnili srozumitelný atom za abstraktní matematiku.
Jenže právě kvantový model vysvětluje, proč mají atomy diskrétní energetické hladiny, proč prvky vytvářejí periodickou tabulku, proč vznikají určité chemické vazby, proč atomy emitují a absorbují konkrétní vlnové délky světla a proč má hmota vlastnosti, které každý den pozorujeme.
Orbitaly nejsou filozofický ornament. Jejich struktura předpovídá chemii. Pauliho princip není kuriozita.
Pomáhá vysvětlit, proč se elektrony v atomu uspořádají právě tak, jak se uspořádají, a proč má kyslík jiné vlastnosti než neon nebo sodík.
A pravděpodobnostní popis není jen známkou toho, že naše přístroje nejsou dost přesné.
Je součástí teorie, která patří k experimentálně nejúspěšnějším konstrukcím celé moderní fyziky.
Atom tedy existuje. Jen ne jako věc z našeho obrázku
Atom není iluze. Jeho existenci a vlastnosti dokážeme měřit s mimořádnou přesností a celá chemie stojí na tom, že atomy mají konkrétní a opakovatelné struktury.
I slavný školní obrázek má své místo. Kdybychom osmiletému dítěti místo několika elektronových slupek předložili řešení Schrödingerovy rovnice, lásku k fyzice bychom nejspíš příliš nepodpořili.
Problém začne teprve ve chvíli, kdy zapomeneme, že obrázek byl modelem.
Skutečný atom nemá kolem jádra koleje pro elektrony. Nemá pevný vnější povrch. Jeho „prázdnota“ není obyčejná díra a jeho elektronový obal je popsán pravděpodobností. Pevnost předmětu, který držíme v ruce, nevzniká z dotyku mikroskopických tvrdých koulí, ale z elektromagnetických interakcí a kvantových pravidel.
Čím hlouběji se tedy do atomu podíváme, tím méně v něm zůstává ze světa, který známe.
A přesto je právě z těchto podivných kvantových struktur postavený stůl, Země, lidské tělo i prakticky všechno, čeho jsme se kdy dotkli.
Možná je proto největším překvapením atomu něco jiného než jeho obrovská prázdnota.
Příroda dokáže z pravděpodobnostních mraků vytvořit svět, který nám připadá dokonale pevný.
A právě otázka, proč tímto téměř prázdným světem nemůžeme jednoduše projít, nás zavede ještě hlouběji.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], OpenStax – The Structure of the Atom [2], OpenStax – Atomic Structure: Orbitals [3], OpenStax – Development of Quantum Theory [4], OpenStax – The Pauli Exclusion Principle [5], CERN – Inside the Atom [6], OpenStax – Discovery of the Parts of the Atom: Electrons and Nuclei [7]