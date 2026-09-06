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Atom není to, co jste se učili ve škole. Realita je mnohem podivnější

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Dennívýzva
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Když se řekne atom, většina lidí si vybaví něco jako miniaturní sluneční soustavu. Uprostřed sedí kulaté jádro složené z protonů a neutronů a kolem něj po přesných drahách obíhají ještě menší kuličky – elektrony. Tenhle obrázek je tak zakořeněný, že se stal téměř univerzálním symbolem vědy. Najdeme ho v učebnicích, logách laboratoří i na tričkách.
Atom není to, co jste se učili ve škole. Realita je mnohem podivnější

Atom není to, co jste se učili ve škole. Realita je mnohem podivnější

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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