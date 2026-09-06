Cestovat v letadle s hvězdami NHL a brát plat, aniž byste odchytali jediný zápas. Nové pravidlo otevírá práci snů

Když v únoru 2020 naskočil dvaačtyřicetiletý David Ayres, údržbář ledové plochy z Toronta, do branky Caroliny Hurricanes a pomohl jí k výhře nad svým domovským týmem, obletěl jeho příběh svět. Přesně tenhle typ hollywoodského momentu ale nová kolektivní smlouva NHL prakticky pohřbívá. Memorandum o porozumění mezi NHL a NHLPA z 27. června 2025 obsahuje přílohu nazvanou Attachment 87, která od 16. září 2026 mění pravidla nouzového gólmanského zástupu od základu. Místo anonymního lokálního brankáře sedícího na tribuně pro oba týmy přichází formalizovaná pozice: vlastní zaměstnanec klubu, který cestuje s mužstvem po celé Severní Americe, chodí na každý trénink a může v organizaci zastávat i druhou pracovní roli.
Co přesně nové pravidlo říká
Každý z 32 klubů NHL musí nejpozději 48 hodin před startem základní části nahlásit do centrálního registru ligy jméno svého nouzového náhradního brankáře (EBUG). Nejde o standardní hráčskou smlouvu, kolektivní smlouva výslovně uvádí, že EBUG je zaměstnán mimo standardní hráčský kontrakt. Kandidát musí splnit úzký soubor podmínek:
- Maximálně 80 profesionálních zápasů za celou kariéru
- Žádný zápas v NHL pod standardní hráčskou smlouvou
- Žádný profesionální hokej v posledních třech sezonách
- Žádná smluvní povinnost, která by bránila plné dostupnosti
- Nesmí být na rezervní listině ani na listině chráněných hráčů žádného klubu
- Schválení centrálním registrem NHL
Filtr je záměrně paradoxní: hledá se někdo dost dobrý na to, aby ustál střelbu nejlepších hokejistů planety, ale zároveň dost „neprofesionální“ na to, aby prošel pravidly.
Konec romantiky, začátek provozní logiky
Starý systém fungoval jednoduše. Domácí klub držel pro každý zápas lokálního amatérského gólmana k dispozici oběma týmům. David Nozzolillo, chicagský EBUG, dostával za večerní pohotovost v hledišti zhruba 2 500 korun. Při aktivaci přes takzvaný amatérský zkušební kontrakt (ATO) neinkasoval nic, přes profesionální zkušební kontrakt (PTO) asi 12 500 korun za zápas. Člověk s běžným zaměstnáním, který si jednou za čas sedl na tribunu a doufal, že ho nikdo nepotřebuje.
Nový model je jiný svět. EBUG cestuje s týmem na každý venkovní zápas, je přítomný na každém domácím utkání, trénuje s mužstvem a slouží jako třetí gólman pro střelecké drily, odpočinkové dny jedničky i rehabilitační situace. V 84zápasové sezoně, o dva zápasy delší než dosud, to pro kluby dává ekonomický smysl. Boston to otevřeně rámuje jako nástroj řízení zátěže svých dvou hlavních brankářů. Seattle Kraken popisuje svého EBUG Dolana Gilberta jako každodenně užitečného člena organizace, který šetří zátěž gólmanského tandemu.
Romantika Davida Ayrese nemizí kvůli věkovému limitu, žádný v pravidle není. Mizí kvůli tomu, že nouzový brankář už není náhodný člověk z hlediště, ale předem prověřený zaměstnanec, který s týmem žije celý rok.
Práce snů, nebo levný třetí gólman s druhou směnou?
Veřejně dostupné zdroje neukazují žádný ligový platový tarif pro EBUG. Bill Daly, zástupce komisaře NHL, pro ESPN napsal, že platové parametry nejsou nastavené a že odměna bude záviset na individuálním rozhodnutí klubu, a hlavně na tom, jakou další práci bude dotyčný v organizaci vykonávat.
A právě tady se láme obraz „práce snů“. Attachment 87 výslovně dovoluje, aby EBUG zastával i jinou roli v klubu. Kluby toho využívají naplno:
|Klub
|EBUG
|Druhá role
|Minnesota Wild
|Peter Thome
|analytik hokejových operací
|Buffalo Sabres
|Jack McNaughton
|brankářský skaut
|Columbus Blue Jackets
|Reid Robertson
|manažer cestování a logistiky
|Seattle Kraken
|Dolan Gilbert
|výzkum a vývoj
Nejde o obcházení pravidla. Je to jeho záměr. Kluby tak získávají interního pracovníka, který jim kromě nouzové gólmanské pojistky přináší každodenní hodnotu, ať už v analytice, skautingu, nebo logistice. Prakticky jde o levně zabudovaného třetího brankáře s plnohodnotnou kancelářskou směnou.
Kdo se může přihlásit, a proč skoro nikdo
Washington Capitals při hledání svého EBUG Connora Leslieho otevřeně přiznali, jak obtížné bylo najít správného člověka. Chris Patrick, viceprezident klubu pro hokejové operace, popsal přechod od starého modelu jako skok od občasného přivýdělku k plnohodnotnému pracovnímu závazku. Boston ještě v únoru 2026 „vyčerpával všechny zdroje“, aby vhodný profil vůbec našel.
Podle trackeru PuckPedia mělo k 25. srpnu 2026 veřejně oznámeného EBUG nejméně dvanáct klubů z dvaatřiceti. Zbývající týmy narážejí na stejný problém: průnik množiny „kvalitní gólman“ a „tři roky mimo profi hokej, pod 80 startů, volný kalendář na celý rok“ je extrémně malý.
V pravidle není národnostní omezení. Teoreticky by mohl uspět i český brankář, pokud splní sportovní kritéria kolektivní smlouvy a má legální možnost celoročně pracovat a cestovat po Severní Americe. Prakticky ale kluby hledají přes lokální gólmanské sítě, univerzitní kontakty a vlastní databáze. Otevřený casting pro veřejnost to není.
Nastoupí vůbec někdy?
Historická data jsou jednoznačná: NHL v březnu 2020 hovořila teprve o druhém nasazení EBUG ve více než 6 200 zápasech, ESPN k únoru 2025 napočítala celkem šest regulérních vystoupení v historii moderního režimu. Nové pravidlo navíc obsahuje pojistku: EBUG nelze použít ve dvou po sobě jdoucích zápasech, pokud se v tom druhém znovu nezraní oba brankáři. Liga tím jasně říká, že tohle není levný třetí gólman do rotace, ale krajní nouze.
Přesto kluby platí člověka, který možná nikdy nechytí ani minutu ostrého zápasu. Důvod je prostý: v 84zápasové sezoně plné cestování je tréninkový gólman, který je vždycky po ruce, cennější než jakákoli romantická historka z tribuny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka