Bobule: Inspirace skutečným podvodníkem, zmizení ve vinném sklípku na dva dny a láska na place

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Bobule: Inspirace skutečným podvodníkem, zmizení ve vinném sklípku na dva dny a láska na placePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komedie Bobule přinesla divákům letní pohodu jihomoravských vinic. Samotné natáčení doprovázelo nečekané zmizení herců i utajená láska na place.
Bobule
Zdroj: FOTO:© Bioscop, distr. TV Nova
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Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...Všechny články tohoto autora →
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