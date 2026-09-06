Trpišovský popsal, jak Plzeň usilovala o jeho útočníka Chorého. Slavia odmítla 90 milionů

V sobotu 5. září 2026, na tiskové konferenci po výhře 4:0 nad Zbrojovkou Brno, sedí Jindřich Trpišovský před mikrofony a poprvé otevřeně popisuje týden, který mohl zásadně změnit rozložení sil v české lize. „Na začátku týdne to žilo, uprostřed se to utnulo,“ říká o plzeňském zájmu o Tomáše Chorého. A pak přidá větu, která celý příběh zarámuje: „Nahradit Tomáše není skoro možné.“ Slavia neodmítla jen peníze. Odmítla posílit přímého rivala na nejcitlivějším postu, pět dní před startem Ligy mistrů.
Tři pokusy, tři odmítnutí
Viktoria Plzeň se o návrat svého bývalého útočníka pokoušela opakovaně. Podle serveru inFotbal šlo nejméně o tři nabídky, přičemž třetí, finální, měla garantovanou základní částku 3,5 milionu eur, tedy zhruba 84,7 milionu korun. K tomu bonusy až do výše 1,5 milionu eur, které by celkový balík vyšroubovaly na přibližně 121 milionů korun. Slavia ji odmítla okamžitě.
Výše prvních dvou nabídek veřejně doložená není. Jisté je, že ani jedna nestačila k tomu, aby se vůbec otevřela vážná diskuse. Částka 3,5 milionu eur v základu je přitom na poměry domácího trhu mimořádná; iSport pracuje s tím, že 100 milionů korun v základní ceně představuje v české lize „magickou“ hranici, kterou dosud atakoval třeba Erik Prekop za 95 milionů. Chorého nabídka ji v garantované části těsně minula, s bonusy by ji výrazně překonala.
Proč peníze nestačily
Klíč k odmítnutí neleží v účetnictví, ale v tréninkovém centru. Trpišovský po zápase se Zbrojovkou otevřeně řekl, že srovnatelné jméno na trhu nevidí a že by Slavia „určitě nepřivedla“ adekvátní náhradu. Chorý dal v mistrovské sezoně 2025/26 sedmnáct ligových gólů. Není to jen číslo, je to typ útočníka, kterého český trh v průběhu přestupového okna nenabízí. Cílový hráč pro standardní situace, soubojový útočník do zahuštěných obran, opora, kolem které Trpišovský staví celou ofenzivní strukturu.
A pak je tu druhá rovina, o které se mluví méně, ale která váží stejně. Slavia by Chorého nepouštěla do Kataru nebo Japonska. Pouštěla by ho do Plzně, klubu, se kterým se bije o titul. Přidat rivalovi sedmnáctigólového útočníka v sezoně, kdy sama potřebuje maximum hotových řešení pro ligu i Ligu mistrů? To je kalkulace, ve které sportovní logika převáží nad jakoukoliv částkou pohybující se v řádu desítek milionů.
Pro srovnání: když Slavia prodávala Tomáše Součka do West Hamu, inkasovala 4,5 milionu eur za hostování a dalších 16,2 milionu eur při aktivaci opce. Alex Král odešel do Spartaku Moskva za 310 milionů korun. Plzeňská nabídka na Chorého byla na slávistické poměry vysoká, ale ne neodmítnutelná.
Schůzka, která to rozsekla
Sportovní veto trenérů bylo jasné. Definitivní tečku ale udělal někdo jiný. Sám Chorý po zápase se Zbrojovkou potvrdil, že v úterý téhož týdne proběhla osobní schůzka s majitelem Pavlem Tykačem. „Tam se to rozseklo,“ řekl útočník novinářům. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík už v červenci popsal, že od Tykače dostal „závazný akcionářský příkaz“ vrátit Chorého do A-týmu.
Přesný obsah schůzky zveřejněný není. Podle iSportu se pravděpodobně řešila i pravidla a očekávání do budoucna. Chorý sám mluvil hlavně o úlevě po týdnech nejistoty: „Nevěděl jsem, co bude, kde budu hrát.“ Těžké dny, těžké týdny, těžké měsíce, tak popsal období, které předcházelo rozhodnutí. Žádný veřejný výrok přitom nenaznačuje, že by návrat do Plzně byl jeho přáním. Nabídka byla „mezi nimi“, on u toho nebyl.
Podzim je zachráněný, ale co jaro?
Krátkodobě Slavia vyhrála na všech frontách. Chorý figuruje na soupisce pro Ligu mistrů, deadline registrace Listu A připadl na 2. září, první zápas ligové fáze čeká Slavii 10. září doma proti Lens. Trpišovský má svého útočníka k dispozici přesně tam, kde ho nejvíc potřebuje.
Dlouhodobě ale příběh nekončí. Chorého smlouva platí do 30. června 2027. Od ledna vstoupí do posledního půlroku kontraktu a tlak na rozhodnutí (prodloužení, nebo prodej) poroste. Pokud se nedohodne nová smlouva, hrozí odchod zadarmo jako volný hráč. Slavia podobnou situaci řešila už u Christose Zafeirise: nechala si ho na podzim, protože ho neuměla adekvátně nahradit, a zároveň si koupila čas na hledání náhrady. U Chorého může sáhnout ke stejnému scénáři.
Pro toto přestupové okno je téma uzavřené. Ale smlouva končící za deset měsíců je tichý odpočet, který slyší Plzeň, Slavia i sám hráč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl