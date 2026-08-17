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Středozemní moře se přehřívá. Teplé moře zvyšuje riziko extrémních bouří

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Teplota hladiny Středozemního moře již dosáhla tropických 30 °C. Takové teploty nejsou normální. Dokonce se odchylují od průměru o více než 5 °C. Takový stav mění charakter celé oblasti a vytváří ideální podmínky pro vznik silných bouří.
Středozemní moře se přehřívá. Teplé moře zvyšuje riziko extrémních bouří

Středozemní moře se přehřívá. Teplé moře zvyšuje riziko extrémních bouří

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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