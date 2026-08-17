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Analýza DNA dala Somertonskému muži po 74 letech jméno. Jak je možné, že ho s mrtvým na pláži nikdo nespojil?

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Ráno 1. prosince 1948 našli na pláži u Adelaide mrtvého muže v hnědém obleku. Neměl doklady, z části oblečení někdo odstranil štítky a v jeho kapse se později objevil nepatrný útržek papíru se dvěma perskými slovy: „Tamám šud“ – skončeno.
Analýza DNA dala Somertonskému muži po 74 letech jméno. Jak je možné, že ho s mrtvým na pláži nikdo nespojil?

Analýza DNA dala Somertonskému muži po 74 letech jméno. Jak je možné, že ho s mrtvým na pláži nikdo nespojil?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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