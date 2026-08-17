Průmyslové ceny dál rostou, naopak ceny v zemědělství klesajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Průmyslové ceny dál rostou, naopak ceny v zemědělství klesají
Ukrajina od začátku roku vybudovala více než 1 184 kilometrů protidronové ochrany podél důležitých...
Nedávné případy napadení systémů pomocí LLM modelů jsou opět tématem, na které je potřeba nahlížet z...
Letní bouřka nepředstavuje riziko jen pro samotný dům. Zásah do elektrického vedení může vyvolat napěťovou...
Na finančním trhu se kromě podvodů objevují také nabídky, které jsou sice legální, ale pro běžného...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →