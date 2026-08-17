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Kynutý koláč z právě dozrávajících švestek: Švestkáč, který je u nás dávno jedním z nejoblíbenějších koláčů

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Švestky jsou podzimní klasika, která na koláč přímo volá. Kynuté těsto z hladké a polohrubé mouky, vrstva čerstvých švestek a křupavá drobenka navrch - tohle je recept, který se v kuchyni dělá prakticky sám. Přitom výsledek vypadá, jako by přišel z dobré cukrárny.
Kynutý švestkový koláč

Kynutý švestkový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kynutý švestkový koláč jako od babičky: Doma ho vyžadují každý víkend a jiný prostě nechceme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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