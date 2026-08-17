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Olomouc spustila terminály pro platby kartou v MHD. Jako poslední z krajských měst

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V tramvajích a autobusech MHD v Olomouci cestující budou moci konečně zaplatit platební kartou. Dopravní podnik města Olomouce dnes odpoledne ve dvou desítkách vozů spustil terminály.
Terminál pro platbu kartou v MHD

Terminál pro platbu kartou v MHD

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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