Nejsmutnější píseň světa nenazpíval člověk, ale pták. Moho hnědý vyhynul před 40 lety

Moho hnědý se nazýval také Kauaʻi ʻōʻō a žil na havajském ostrově Kauaʻi.
Toto je legendární nahrávka, která se řadí mezi nejsmutnější zvukové nahrávky přírody. Osamělý zpěv do prázdného lesa. Předpokládá se, že šlo o samce, který vábil samičku. Ale u tohoto druhu zpívali jak samečci, tak samičky. Lesy se ještě před pár desítkami let rozléhaly jejich silně melodické milostné duety.
Je to nahrávka s až postapokalyptickým vyzněním. Lze si snadno představit, že celý svět vyhyne, ale jen tento poslední pták zůstává. A tohle je to poslední, co Země slyší než navždy utichne.
V lidech jeho zpěv budí rozporuplné emoce
Lidé pod příspěvkem o tomto zpěvu vyjadřují rozporuplné emoce, které cítí při poslechu. Od smutku a tesknoty až po jakousi známost trylku, který pták zpívá. V jeho písni zní pravidelné tóny oh-oh, které ptákovi přinesly jeho jméno.Jde skutečně o nezaměnitelný a do morku kostí výrazný zpěv. V našich končinách se může podobat kosovi nebo slavíkovi.
Naposledy byl tento pták pozorován v roce 1987 a od té doby je pták Kauaʻi ʻōʻō považován za vyhynulého. Poslední samice zahynula v rezervaci Alaka´i při hurikánu Iwa, samec jen o chvíli později. Naklonovat ho nelze, vyhynula totiž celá čeleď a pták nemá blízkého příbuzného.
Na vině není jenom člověk, ale i smrtící hurikány
Proč moho hnědý vyhynul? Nemůžeme vinit jen člověka, ale i zcela specifické podmínky na ostrově. V letech 1960 a 1970 ostrov zasáhlo mohutné tsunami, které ovlivnilo přírodu. Ptáci se kvůli lidem stahovali do oblastí, kde tropické cyklóny ničily jejich hnízda. Lidé sem přivezli krysy, kočky a prasata, která mohutně ničila hnízda mohů hnědých. Některé zdroje říkají, že i komáři, kteří s těmito lidmi a zvířaty přišli, měli svůj podíl na přenášení nemocí, které přispěli k vyhynutí druhu. Dílo zkázy pak dokonalo stále méně kusů, které se mezi sebou křížily a další a další generace mohů byly méně odolné.
Žije ve skrytu a objeví se ještě?
Při poslechu této nahrávky vás to jistět napadne. Třeba ještě přežil? Za mohem hnědým se vydávaly další expedice v letech 1989, 1994, 1996 a 2000 a už jej na ostrově neobjevily. Ptáci se živili nektary, ovocem, ale i drobným hmyzem, hnízdili ve všech nadmořských výškách v dané oblasti, ale více se toho o jejich životech bohužel neví. A je smutnou skutečností, že lidstvo se už o něm nic nedozví. A Země tak přišla o nádherného vzácného pěvce.
Zdroje článku: medium.seznam, wikipedia, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková