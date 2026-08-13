Přinášíme přehled, kolik vody ještě zbývá v českých přehradách

Pokud bychom si položili otázkou, na jak dlouho ještě Česku vystačí zásoby vody, jednoduchou odpověď bohužel není možné dát. Úvahy jsou to spíše akademické, protože zkrátka záleží na dalším průběhu počasí. Varianta, že by třeba další dva měsíce nezapršelo, je prakticky vyloučená. Něco z nebe určitě z nebe spadne a je otázkou, kolik toho bude a také, jaké se dají očekávat teploty.
Symbolem sucha se stává vodní nádrž Orlík. Naše nevětší vodní nádrž už je zaplněna jen z necelé jedné třetiny, což může vyvolávat zdánlivou paniku. Internetem kolují obrázky stále se snižující hladiny, lodí uvázlých na suchu a podobě. Hladina vody zde je už 12 metrů pod svým optimálním stavem, což vypadá na fotkách úchvatně.
Reálná situace ovšem není tak zlá, jak to vypadá. Orlík není zcela samostatný, funguje jako součást Vltavské kaskády. Zejména kooperuje s vodní nádrží Slapy, která je druhá největší. Podle stanovených pravidel se Orlík vypouští jako první. Slapy jsou nadále zaplněny z 90 %, což je běžný stav. I kdyby se tedy Orlík úplně vyprázdnil (a do toho je ještě daleko), stále bude ještě na Vltavské kaskádě zbývat velká zásoba vody. V horní části Vltavy to ještě jistí Lipno, kde zásoba vody je stále také dost velká, skoro jako na Slapech. V dalších dnech bude dál klesat objem vody v Orlíku, ale u této přehrady se s tím počítá a současná situace nijak neohrožuje průtoky na Vltavě. Pokud Orlík vnímáme jako jeden z dílů větší soustavy, tak je vody stále hodně.
Také na dalších přehradách zatím nebyla vyčerpána ani polovina jejich kapacity. Třeba vodní nádrž Želivka, která je zdrojem vody pro Prahu, je zatím zaplněna z 83 % kapacity. V tomto směru je nejhorší situace na Dyji na jihu Moravy, kde třeba na Vranově je kapacita vyčerpána z poloviny. Vranov přitom na rozdíl od Orlíku nemá úplně dvojče, které by mu vypomohlo. Až výrazně níže po toku Nové Mlýny.
Podívejte se na aktuální tabulku (data ze 13. srpna) znázorňující objem vody, která se nyní v nádržích ještě nachází a z kolika procent jsou nádrže zaplněny:
Tab. 1 - objem zbývající zásoby vody a zaplněnost nádrže v procentech.
Obecně lze konstatovat, že velké přehradní nádrže jako Vltavská kaskáda mají dostatečné zásoby vody ještě na několik měsíců. Ani další pokračování sucha tedy neohrozí udržování přiměřeného průtoku ve velkých řekách a zásobování obyvatelstva. Je jisté, že významnější déšť určitě přijde dřív než budou zásoby vyčerpány.
Je třeba upozornit, že vodní nádrže nejsou jediným zdrojem vody pro obyvatele. V různých regionech se využívají různé zdroje pitné vody jsou zejména jde prameny a podzemní zdroje, jako je například Káraný, který zásobuje větší část Prahy. Pokud by sucho pokračovalo, některé menší zdroje vody mohou začít vysychat, ale šlo by spíše o regionální záležitosti. Asi nejhůře to nyní vypadá kolem řeky Otavy, kde je málo vody v řece i v podzemních zdrojích. Proto už se zavádí úsporná opatření.
Přestože sucho je enormní, zatím nehrozí nedostatek pitné vody pro obyvatel. Pokračující sucho by mohlo v některých regionech vést k zavedení dalších úsporných opatření, jako je zákaz napouštění bazénů či vypnutí vodních prvků jako jsou kašny a podobně. Velká města jsou ale napojena na dostatečně kapacitní zdroje, které dokážou i letošní sucho zvládnout.
Kdy přijde déšť, naznačuje i naše dlouhodobá předpověď.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz