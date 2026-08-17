Trenér Komety Martin Erat byl v USA odsouzen za ohrožení. Kauci přes 700 tisíc Kč zaplatil a trénuje dál

1. února 2025, krátce po třetí odpoledne, začala na dispečink policie v Nolensville nedaleko Nashvillu chodit hlášení o modré Tesle, která kličkuje po Nolensville Road. Asi o půl hodiny později se totéž auto srazilo s bílým Cadillacem Escalade v přilehlé rezidenční čtvrti, poté ještě v Brentwoodu narazilo do poštovní schránky. Řidič z místa odjel. Svědci jako muže za volantem označili Martina Erata, bývalého útočníka Nashvillu Predators, který v oblasti žil a vedl mládežnický program Nashville Warriors. Nikdo nebyl zraněn, ale policie Eratovi připsala tři obvinění: řízení pod vlivem alkoholu, odjezd z místa nehody a nedostatečnou opatrnost za volantem. Kauce činila 30 000 dolarů, v přepočtu přes 700 tisíc korun.
Od tří obvinění k jednomu přečinu
Mediální start kauzy byl tvrdý. Kombinace řízení pod vlivem, odjezdu z místa a bezohledné jízdy zní jako recept na vážný trestní postih. Jenže americký soudní systém funguje jinak, než jak ho čtou české titulky. Případ spadl pod Williamson County v Tennessee a podle oficiálních soudních kalendářů se táhl přes celý rok 2025 do jara 2026, s opakovanými odročeními a jednáními, jak je v americké praxi běžné.
Klíčový posun nastal v právní kvalifikaci. Původní trojice obvinění se podle dostupných informací zúžila na „bezohledné ohrožení“ (reckless endangerment). V květnovém kalendáři Williamson County pro rok 2026 figuruje na 27. května v Division IV blok označený jako přiznání viny (guilty pleas). Bez otevřené soudní listiny nelze potvrdit přesné znění rozsudku ani konkrétní sankci, ale směr je zřejmý: z mediálně silného koktejlu obvinění zůstala užší a mírnější kvalifikace.
Co vlastně „bezohledné ohrožení“ znamená
Podle tennesseeského trestního zákoníku (§ 39-13-103) existují dvě varianty tohoto přečinu. Základní, bez použití zbraně, je takzvaný Class A misdemeanor, tedy nejzávažnější kategorie přestupku, nikoli zločin. Teprve pokud státní zástupce prokáže použití „smrtící zbraně“ (deadly weapon), kvalifikace přeskočí do režimu Class E felony, tedy nejnižší kategorie zločinu.
Rozdíl je zásadní:
- Class A misdemeanor – hrozí až 11 měsíců vězení a pokuta do 2 500 dolarů, v praxi často podmínka nebo alternativní trest.
- Class E felony – trestní sazba 1 až 6 let, záznam v registru zločinců.
Pokud Eratův případ skončil na základní variantě, vysvětluje to, proč dopad kauzy vypadá nesrovnatelně mírněji než únorové titulky. Auto samo o sobě americké soudy jako „smrtící zbraň“ automaticky nekvalifikují, záleží na okolnostech a prokázaném úmyslu.
Kometa nečekala na verdikt
Tady příběh dostává druhou rovinu. HC Kometa Brno 1. května 2026 oficiálně oznámila složení realizačního týmu pro nadcházející období. Libor Zábranský jako hlavní trenér, Martin Erat jako člen trenérského štábu. Žádná zmínka o americké kauze, žádné vysvětlování, žádná podmínka.
Časová osa mluví sama za sebe. Klub Erata veřejně představil téměř čtyři týdny před květnovým termínem přiznání viny v soudním kalendáři Williamson County. Buď vedení Komety americký případ nepovažovalo za překážku, nebo o jeho průběhu mělo informace, které mu stačily k rozhodnutí. Přímé vyjádření Zábranského k této otázce se ve veřejných zdrojích neobjevilo.
Ve veřejně dostupných materiálech českého hokeje ani samotného klubu se nepodařilo dohledat žádné disciplinární řízení, pozastavení trenérské licence ani jiné omezení Eratova působení. Fakticky platí, že bývalý reprezentant s 858 zápasy v NHL trénuje dál.
Dvě roviny jednoho příběhu
Eratův případ ukazuje propast mezi tím, jak kauza vypadá v českém mediálním prostoru, a tím, co se odehrává v americkém soudním systému. Původní zpráva na Sport.cz z února 2025 pracovala s plným výčtem obvinění: řízení pod vlivem, odjezd z místa, nedostatečná opatrnost. To jsou fakta, která policie v tu chvíli skutečně zaznamenala. Jenže americká justice běžně pracuje s takzvanou dohodou o vině (plea bargaining), při které se obžaloba zúží výměnou za přiznání. Výsledek pak vypadá výrazně jinak než startovní čára.
Pro Erata to podle nás znamená dvojí zátěž. V Americe nese důsledky toho, co soud skutečně uzavřel, pravděpodobně přestupek s odpovídající sankcí. V Česku nese důsledky toho, co si veřejnost pamatuje z prvních titulků. Kometa se rozhodla, že profesní hodnota někdejšího kapitána Predators převáží reputační riziko. Zda to byl správný krok, ukáže až reakce tribuny a výsledky na ledě.
Jedno je jisté: kauce přes 700 tisíc korun byla jen vstupní cena do procesu, který trval déle než celá extraligová sezona.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka