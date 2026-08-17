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Trenér Komety Martin Erat byl v USA odsouzen za ohrožení. Kauci přes 700 tisíc Kč zaplatil a trénuje dál

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Bývalý hokejista NHL čelil v Tennessee trojici obvinění po bezohledné jízdě a srážce s jiným autem. Případ se táhl přes rok, a Kometa ho mezitím posadila na střídačku.
Trenér Komety Martin Erat byl v USA odsouzen za ohrožení. Kauci přes 700 tisíc Kč zaplatil a trénuje dál

Trenér Komety Martin Erat byl v USA odsouzen za ohrožení. Kauci přes 700 tisíc Kč zaplatil a trénuje dál

Zdroj: HC Kometa Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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