Marie Rottrová otevřeně o životě v důchodu: Většina lidí si nedokáže představit, jak je to náročné

Marie Rottrová promluvila o stárnutí. Podle zpěvačky člověka neshazuje jen věk samotný, ale hlavně chvíle, kdy začne ztrácet lidi, svět kolem sebe i humor.
Musíme uznat, že víc než obvyklé debaty o vráskách, energii nebo životosprávě, nás zaujala právě rozmluva o životním přístupu, když člověk stárne. V rozhovoru Rottrová mluvila bez jakýchkoli příkras. Lidem ve vyšším věku by přála, aby „uměli mít rádi“, protože právě obvyklou uzavřenost a zatrpklost seniorů považuje za jednu z nejhorších pastí stáří.
Neřešila jenom vzhled, hlavně to, co má člověk v hlavě
Marie Rottrová v rozhovoru pro České důchody přiznala, že ji trápí i běžné zdravotní potíže. Mluvila o vyšším tlaku, občasných bolestech zad i trávení. Současně však popsala i svůj přístup, a sice střídmost, pohyb, procházky a hlavně snahu nepřipouštět si věk víc, než je vlastně nutné. Narovinu i dodala, že si v minulosti nechala upravit víčka a krk, jinak ale na estetické zákroky nespoléhá.
Mluvila o tom, že když je člověku úzko, nepomůže jenom nějaký lék, ale také obyčejné setkání s druhými lidmi. Káva, rozhovor, zkrátka jakýkoliv kontakt. Taková slova jsou v závěru silnější než běžné rady o tom, jak se „udržet fit“. Zní to víc prostě a taky věrohodně.
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Její slova zapadají i do toho, co ukazují data
V redakci to vnímáme jako vzkaz, který naprosto přesahuje svět známé zpěvačky. Český statistický úřad už delší dobu upozorňuje, že česká populace stárne a seniorů neustále přibývá. Jenže s vyšším věkem automaticky nepřichází moudrý klid, jak se někdy rádo tvrdí. Přichází i samota, slábnou sociální vazby a člověk se méně kontaktuje s okolím. Proti tomu Rottrová mluví velmi přesně, i když civilně.
Její poznámka o „zatuchlosti“ může znít tvrdě, ale míří na něco, co zná skoro každá rodina. Nejde jen o zdravotní stav. Jde o to, jestli si člověk ještě pustí svět k tělu. Jestli má chuť jít mezi lidi, zasmát se, přijmout něco nového. Rottrová sama v rozhovoru připomněla, že přijala i sociální sítě a začala přispívat na svůj Instagram. Ne proto, aby působila moderně za každou cenu, spíš protože ví, že kontakt s publikem dnes vypadá jinak než dřív.
Její výpověď je nečekaně současná
Oficiální web Marie Rottrové dál potvrzuje, že zpěvačka zůstává aktivní a s publikem je v kontaktu i po dekádách na scéně. To není detail navíc. U řady osobností její generace je vidět pravý opak, tedy ústup, uzavření, opatrnost vůči novému. Rottrová naopak působí jako někdo, kdo si drží vlastní tempo, ale současnost před sebou nezavírá.
Její slova nezní jako mentorování. Spíš jako zkušenost ženy, která ví, o čem mluví, minimálně z okolí. Když říká, že nejhorší je brát všechno příliš vážně a připouštět si to k tělu, není to líbivá hláška do diáře. Mluví za tím životní praxe, nemoc během oslav osmdesátin, práce i vědomí, že energie není samozřejmost.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Marie Rottrová otevřeně o životě v důchodu: Ačkoliv je stárnutí náročné, je prý třeba nezapomenout na blízké byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.