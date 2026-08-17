Zápas hrůzy. Česká tenistka Valentová zahodila sedm mečbolů, pak se sesypala

Neděle 16. srpna 2026, druhé kolo Cincinnati Open. Valentová vede 6:3 a ve druhém setu servíruje na postup. Jednou, dvakrát, třikrát. Sedmkrát. Pokaždé míč skončí v síti, za lajnou, mimo kurt. Svitolinová přežije všech sedm mečbolů, otočí tie-break z 2:5 pěti body v řadě a třetí set projede 6:0. Konečné skóre z pohledu české hráčky: 6:3, 6:7(5), 0:6. Z téměř životního vítězství se během dvaceti minut stal jeden z nejbolestivějších kolapsů české tenisové sezony.
Sedm šancí, sedm chyb
Mečboly jsou v tenise okamžiky maximálního napětí, a Valentová jich dostala sedm. Podle dostupných sekundárních rozborů všech sedm skončilo její nevynucenou chybou. Ne Svitolinové vítězné údery, ne geniální obrany. Vlastní selhání v provedení, sedmkrát po sobě. Celkové statistiky zápasu podtrhují rozsah problému: 67 nevynucených chyb a osm dvojchyb na straně Valentové. To je číslo, které by stačilo na prohru i s výrazně slabší soupeřkou.
Klíčový zlom přišel v tie-breaku. Valentová vedla 5:2 a potřebovala jediný bod. Místo toho Svitolinová sebrala pět bodů za sebou a set uzavřela 7:5 v tie-breaku. Momentum se překlopilo okamžitě a nevratně.
Třetí set, který se nehrál
Skóre 0:6 ve třetí sadě vypovídá samo za sebe. Valentová neuhrála jediný game. Po psychologickém zlomu tie-breaku už na kurtu stála jiná hráčka, bez energie, bez plánu, bez odpovědi na cokoli, co Svitolinová nabídla. Přechod z pozice „jeden míč od vítězství“ do role bezmocné soupeřky trval doslova minuty.
Podle nás je právě tohle nejkrutější aspekt celého zápasu. Valentová neprohrála proto, že by na Svitolinovou nestačila. První set vyhrála přesvědčivě, ve druhém dominovala většinu času. Prohrála proto, že v rozhodujících okamžicích nedokázala zavřít dveře, a jakmile se otevřely dokořán, prošla jimi soupeřka.
Svitolinová není jen jméno z minulosti
Bylo by snadné porážku zlehčit tím, že Valentová narazila na bývalou světovou trojku. Jenže Svitolinová není nostalgická položka v pavouku. V sezoně 2026 drží bilanci 40:12, má dva tituly a v aktuálním žebříčku je devátá na světě. V Cincinnati nastoupila jako nasazená osmička. Její schopnost přežít tlak a přetlačit soupeřku v závěru přesně odpovídá profilu hráčky, která na nejvyšší úrovni funguje už přes dekádu.
Právě proto je promarněná šance tak bolestivá. Valentová neměla mečboly proti hráčce na sestupu. Měla je proti jedné z nejstabilnějších tenistek současného okruhu, a i tak byla na dosah výhry.
Valentová už není epizodní host
Česká hráčka, aktuálně zhruba šedesátá na světě s bilancí 49:12 v sezoně, už na turnajích WTA 1000 není náhodnou návštěvnicí. Letos startovala v Indian Wells, Miami, Madridu i Římě. Má za sebou tituly na WTA 125 v Gradu a Portu, hlavní soutěže grandslamů. Do zápasu se Svitolinovou vstoupila po výhře nad Mary Stoianovou 6:2, 7:6(4), nebyla přivezená losem, ale postup si vybojovala.
Jenže právě proti zavedeným jménům zatím naráží. V Indian Wells padla s Vekičovou po dvou tie-breacích, v Římě s Gauffovou 3:6, 4:6, dříve na grandslamu s Rybakinovou 3:6, 6:7. Cincinnati paradoxně představovalo její dosud nejbližší kontakt s velkým skalpem. A skončilo nejhůř ze všech.
Co zůstává po Cincinnati
Velký bodový skok se nekoná, Valentová zůstává v pásmu kolem Top 60. Před ní je hardový blok směřující k US Open a s ním šance na další konfrontace s elitou. Svitolinová mezitím pokračuje v pavouku proti Wang Si-jü.
Pro Valentovou zůstane neděle v Cincinnati zápasem, který měla vyhrát. Sedm mečbolů, sedm nevynucených chyb, 0:6 ve třetí sadě. Tenčí hranici mezi průlomem a pádem si na WTA Tour těžko představit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný