Do české reprezentace míří mladá krev. Plzeňský Kabongo se hlásí novému kouči Deniovi

Když Miroslav Koubek na začátku června škrtal poslední jména ze soupisky pro mistrovství světa, Kabongo patřil mezi ty, které vyřadil jako jedny z posledních. Důvod? Použitelnost do herních schémat a očekávaných průběhů zápasů, tak to trenér formuloval, obecně a bez detailů. Dvaadvacetiletý útočník přitom jen pár dní předtím, 31. května, debutoval v áčku proti Kosovu. Teď, o dva měsíce později, je situace jiná. Jiný trenér, jiný cyklus, jiná forma. A Kabongo má v rukou argument, který se těžko ignoruje.
Čísla, která mluví za sebe
Po čtyřech kolech Chance Ligy 2026/27 má Kabongo bilanci, kterou si ještě na jaře nemohl představit: 4 starty, 235 minut, 3 góly. Branky padaly pravidelně: 1. srpna, 8. srpna, 15. srpna. Gól zhruba každých 78 minut.
Pro kontext: za celou minulou sezonu dal v lize čtyři branky. Tři z nich přitom vstřelil až na jarním hostování v Mladé Boleslavi, kde odehrál 12 zápasů a 804 minut. Teď je na 75 procentech loňského celosezónního maxima po pouhých čtyřech zápasech. Podle dat z Chance Ligy navíc proměňuje šance nad očekávání, jeho xG po čtyřech kolech činí 1,48, zatímco reálně skóroval třikrát. Malý vzorek, ale směr je jednoznačný.
Srovnání s Boleslaví je výmluvné i v přepočtu: tam dával gól každých 201 minut. V Plzni je zatím dvakrát a půlkrát efektivnější.
Denia a otevřené dveře pro mladé
Santi Denia byl představen jako nový kouč české reprezentace 31. července 2026. Do Prahy přišel po patnácti letech u španělských mládežnických výběrů, vedl týmy od U16 po olympijský celek, s nímž loni v Paříži vybojoval zlato. Na kontě má i tituly z EURO U17 2017 a EURO U19 2019, jak dokumentuje španělská federace.
Na tiskové konferenci mluvil o „rodině“, rozvoji hráčů a kolektivním modelu hry. Radek Bejbl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport odhadl, že Denia může reprezentaci posunout ke španělštějšímu, techničtějšímu stylu. Pokud to tak bude, otevírá se prostor pro hráče, kteří kombinují útočnický instinkt s pohybem po celé šíři hřiště. Kabongo tohle umí.
A nejde jen o něj. V posledním širším výběru před MS figurovalo minimálně sedm dvaadvacetiletých jmen: Adam Karabec, Denis Višinský, Matěj Hadaš, Ondřej Kričfaluši, Alexandr Sojka, Matyáš Vojta a právě Kabongo. Generační obměna není fráze. Je to realita, kterou Denia zdědil a kterou může buď urychlit, nebo přibrzdit.
Co stojí proti němu
Kabongova cesta k nominaci není přímočará. Na podzim 2025/26 odehrál za Plzeň dvanáct ligových zápasů bez jediného gólu. Průlom přišel až v Boleslavi, a i tam šlo spíš o postupný růst než o explozi. Koubek ho z nominace na MS vyřadil s tím, že v reprezentačním prostředí byl nováček a „nevyřešil ideálně několik situací“. Konkurence v ofenzivě zůstává, zavedená jména nikam nezmizela.
Jenže právě tady se láme klíčová otázka nového cyklu. Pokud Denia skutečně otevře áčko hráčům s aktuální formou, a ne jen zavedenými rolemi, Kabongo je přesně typ jména, na kterém to půjde poznat. Tři góly ve čtyřech kolech jsou tvrdá data. Nejsou to přísliby, nejsou to mládežnické statistiky, jsou to ligové branky v dresu klubu, který hraje o titul.
Kdy přijde verdikt
Deniova první nominace musí přijít v průběhu září. Program je jasný: 26. září Chorvatsko v pražské Fortuna Areně, 29. září tamtéž Anglie, pak 3. října Španělsko venku a 6. října Anglie na ostrovech. Liga národů, skupina A3, žádné přáteláky. Každý zápas se počítá.
Kabongo má do té doby ještě několik ligových kol, aby formu potvrdil, nebo aby ji ztratil. Pokud bude střílet dál tímhle tempem, Denia ho bude muset minimálně zvážit. Nejde přitom o debut: ten už Kabongo má, z květnového zápasu proti Kosovu. Šlo by o první soutěžní šanci pod novým trenérem, v novém cyklu, s novými pravidly.
Kabongo nedělá rozhovory o tom, jak chce do reprezentace. Dělá něco účinnějšího, střílí góly. A v září se ukáže, jestli to Deniovi stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl