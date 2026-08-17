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Luxusní autobus je k ničemu, když nemá kdo řídit. Dopravci narážejí na stále větší problém

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Rakouský dopravce Buchinger shání řidiče marně. V malém týmu přitom znamená i jediné neobsazené místo problém, který se promítne do celé sezony.
Luxusní autobus je k ničemu, když nemá kdo řídit. Dopravci narážejí na stále větší problém

Luxusní autobus je k ničemu, když nemá kdo řídit. Dopravci narážejí na stále větší problém

Zdroj: Foto: Jan Tichý / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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