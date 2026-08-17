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Škola zlodějů 2: Florence Guérin ukázala víc, než bývalo zvykem, hlavní hrdina zmizel a ve filmu zůstala chyba

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Natáčení komedie Škola zlodějů 2 provázely komplikace. Náhlý odchod hlavní hvězdy a nutná recyklace starých vtipů ovlivnily finální podobu oblíbeného filmu.
Škola zlodějů 2

Škola zlodějů 2

Zdroj: FOTO:C.G. Silver Film / distr. TV Seznam
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