Lochteho manželka podala žádost o rozvod. Dvanáctinásobného olympijského medailistu viní z drog i řízení pod vlivem

Lochte není šestinásobný olympijský medailista, je dvanáctinásobný. Šest z těch medailí je zlatých, což z něj dělá jednoho z nejdekorovanějších plavců historie a dlouholetého rivala Michaela Phelpse. Právě ten kontrast mezi sportovní velikostí a tím, co se objevilo v rozvodových spisech floridského soudu, dává celému případu váhu. Nejde o anonymní rozchod celebrit. Jde o veřejný rozpad muže, jehož pád začal dávno předtím, než jeho žena zavolala právníka.
Co přesně Kayla tvrdí, a co Lochte popírá
Detailní obvinění se v otevřených zdrojích objevila až v srpnu a září 2025, tedy měsíce po samotném podání rozvodu. Podle Us Weekly Kayla v soudních podáních popsala vzorec, ne jednorázový incident:
- V domě nacházela „téměř prázdné sáčky od kokainu“ v dětském pokoji i v koupelně.
- Přistihla Lochteho při inhalaci rajského plynu v přítomnosti jednoho z dětí.
- Po ranním odvozu dětí do školy ho opakovaně nalézala spícího za volantem nastartovaného auta s puštěnou hudbou.
- Tvrdí, že děti do školy vozil intoxikovaný.
Lochte přiznal, že po těžké autonehodě v roce 2023 upadl do deprese a začal doma užívat drogy. Kategoricky ale popřel, že by je užíval v přítomnosti dětí nebo že by s nimi řídil pod vlivem. Havárii ze 7. srpna 2025, kterou Kayla zmiňuje jako další důkaz, vysvětlil bouřkou a cestou z terapeutického setkání. Rozpor mezi oběma verzemi zůstává nerozhodnutý; soud ho nemusel řešit, protože rozvod skončil dohodou.
Pád, který začal v Riu
Většina českých diváků si Lochteho pamatuje nejspíš jako „toho plavce, co lhal o přepadení na olympiádě“. V srpnu 2016 v Riu de Janeiro tvrdil, že ho přepadili ozbrojení lupiči. Ukázalo se, že si příběh vymyslel. Přišel o sponzory, dostal desetiměsíční zákaz startů a sám později řekl, že se cítil jako „nejnenáviděnější člověk na světě“.
Pak přišla další rána. V roce 2018 mu USADA udělila čtrnáctiměsíční trest za nepovolenou intravenózní infuzi, jiný typ provinění než dnešní obvinění z kokainu, ale další zářez do reputace. Ve stejném období procházel ambulantní léčbou alkoholismu na University of Florida. V červnu 2021 se pokusil kvalifikovat na olympiádu v Tokiu. V dvoustovce polohovým způsobem skončil sedmý. Elitní závodní kariéra fakticky skončila.
A pak autonehoda v roce 2023, po které se podle jeho vlastních slov propadl do nejhlubší deprese. Drogy, které Kayla popisuje v rozvodových spisech, přišly právě v tomto období.
Rozvod je uzavřený, spor o děti trvá
Kayla při oznámení rozvodu v červnu 2025 napsala na sociální sítě, že odchod je „akt lásky“ a že chrání „svůj klid, děti a budoucnost“. Rozvod byl finalizován 1. července 2026. Podle informací TMZ získala Kayla hlavní péči o děti, které mají většinu roku žít s ní na Floridě. Lochte platí výživné zhruba 25 tisíc korun měsíčně.
Součástí dohody je i klauzule o soukromí dětí na sociálních sítích. Podrobný harmonogram styku veřejně dostupný není. Podle nás je ale právě otázka péče o děti, nikoli samotné drogové obvinění, tím, co Lochteho příběh odlišuje od běžného bulvárního rozvodu. Obvinění z užívání drog v přítomnosti dětí mění celý rámec: nejde o osobní selhání, ale o spor o bezpečnost.
Nová kapitola za 850 korun na hodinu
Deset dní před zveřejněním rozvodových detailů, 10. května 2026, oznámila Missouri State Lochteho jako nového asistenta trenéra plavání. Kontrakt běží od srpna 2026 do června 2027 za hodinovou sazbu zhruba 850 korun, ročně asi 750 tisíc. Pro muže, který kdysi vydělával miliony na sponzorských smlouvách se Speedem a Ralph Laurenem, je to symbolický restart.
Univerzita ho v personálním adresáři stále vede jako asistenta trenéra mužského i ženského týmu. Veřejně není známo, že by jeho angažmá bylo po zveřejnění rozvodových obvinění jakkoli pozastaveno. Pracuje s vysokoškolskými sportovci, ne s dětmi, ale i tak je legitimní otázka, jak dlouho může nová trenérská identita koexistovat s neuzavřeným příběhem o závislosti, jejíž překonání zatím potvrzuje jen on sám.
Dvanáct olympijských medailí visí na zdi. Spor o to, kdo je Ryan Lochte dnes, se odehrává jinde než v bazénu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta