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Kdo dřív nosil toto, byl frajer. Dnes starožitníci za nepoškozený kus nabízejí 350 000 Kč

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Možná i vy máte doma po prarodičích starou dřevěnou krabičku, která léta leží zapomenutá na dně skříně nebo v zásuvce starého sekretáře. Často nad takovými věcmi mávneme rukou jako nad obyčejným retro dědictvím. Přitom se v nich může ukrývat neuvěřitelný poklad nesmírné hodnoty. Nedávno se na českém aukčním trhu objevil jeden takový nenápadný klenot z roku 1873. Majiteli přinesl pohádkové jmění, o kterém se mu ani nesnilo. Jeho vyvolávací cena totiž začíná na astronomických 350 000 korunách. O jaký zázrak mechaniky se jedná?
Kdo dřív nosil toto, byl frajer. Dnes starožitníci za nepoškozený kus nabízejí 350 000 Kč

Kdo dřív nosil toto, byl frajer. Dnes starožitníci za nepoškozený kus nabízejí 350 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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