Kdo dřív nosil toto, byl frajer. Dnes starožitníci za nepoškozený kus nabízejí 350 000 Kč

Tímto fascinujícím pokladem nejsou žádné obyčejné hodinky, ale mistrovské dílo v podobě zlatých tříplášťových kapesních hodinek legendární značky Patek Philippe z roku 1873. Tento konkrétní exemplář, vyrobený z osmnáctikarátového růžového zlata o celkové hmotnosti úctyhodných 91,7 gramu, představuje absolutní vrchol hodinářského umění. V dobách našich pradědečků byly takové hodinky symbolem nejvyššího společenského statusu, předávaly se z generace na generaci jako rodinné stříbro a nosily se s hrdostí v kapsičce u vesty při svátečních příležitostech.
Dnes, po více než 150 letech, tento konkrétní kus vypadá, jako by právě opustil dílnu mistra hodináře – je plně funkční, s ručně fazetovanými a leštěnými hranami vnitřních součástek. Kdo by si pomyslel, že něco tak křehkého a jemného dokáže přežít dvě světové války, pád monarchie i éru socialismu a stále tikat jako v den svého zrození?
Švýcarský luxus s hlubokou českou stopou, o které se příliš nemluví
Historie značky Patek Philippe je opředena luxusem, ale málokdo ví, že za jejím zrodem stojí silný příběh spojený s naší vlastí. Ačkoliv je firma vnímána jako ryze švýcarská ikona, její zakladatelé Antoni Norbert Patek (vlastním jménem Pátek) a Franciszek Czapek (František Čapek) byli potomky českých protestantských exulantů. Ti museli po bitvě na Bílé hoře uprchnout před náboženským pronásledováním z habsburské monarchie do Slezska.
Příjmení Pátek a Čapek jsou prokazatelně českého původu. Tento konkrétní stroj z roku 1873 byl vyroben v Ženevě, ale jeho cesta vedla do Paříže, kde ho prodala prestižní firma A. H. Rodanet & Cie. na slavné adrese Rue Vivienne 38, což bylo tehdy nejvýznamnější zastoupení této značky ve Francii. Možná si ho koupil nějaký bohatý obchodník nebo šlechtic, který ho pak přivezl do Čech. A teď leží v něčí zásuvce.
Sběratelská detektivka: Jak poznat, že se na vaší půdě skrývá milionové jmění?
Pokud doma objevíte staré kapesní hodinky, cesta k ověření jejich hodnoty připomíná napínavou detektivku. Prvním krokem je návštěva specializovaného hodináře a zlatníka, který potvrdí ryzost zlata a funkčnost mechanismu. Klíčem k astronomické ceně je však takzvaný rodný list hodinek.
U historických hodinek Patek Philippe z 19. století je klíčem k ceně stav stroje a doložitelný původ. Pokud máte k hodinkám výpis z ženevského archivu Patek Philippe, cena okamžitě stoupá o desítky procent, protože sběratelé mají jistotu, že nekupují dobovou skládačku nebo padělek.
Tak to vysvětluje odborník na historické časomíry a vintage hodinky. Tento certifikát (Extract from the Archives) lze získat přímo z centrály v Ženevě za poplatek kolem 500 švýcarských franků na základě detailních fotografií a výrobních čísel. Stojí to za to – s certifikátem může cena vyskočit i o sto tisíc korun.
Hodnota, která nestárne: Proč investice do starého řemesla poráží moderní dobu
Zatímco původní cena těchto hodinek v 19. století odpovídala jmění, dnes se jejich hodnota pohybuje v řádech stovek tisíc korun. Na českém aukčním portálu Aukro se tyto konkrétní hodinky objevily s vyvolávací cenou 350 000 Kč, což z nich činí investiční unikát muzejní hodnoty. Pro srovnání – za stejné peníze si dnes pořídíte slušné ojeté auto nebo zálohu na byt.
Rozdíl mezi pomíjivostí dnešních věcí a trvalou hodnotou starého řemesla trefně shrnul jeden ze sběratelů v internetové diskusi na Aukru:
Nádherná mechanická práce, která funguje i po 150 letech. Dneska si člověk koupí chytré hodinky za dvacet tisíc a za tři roky je může vyhodit, protože odejde baterka nebo softwarová podpora. Tohle je skutečné umění a trvalá hodnota.
Pokud tedy máte pocit, že se ve vaší rodinné pozůstalosti ukrývá starý hodinový strojek, neváhejte. Prohledejte půdy a staré zásuvky – možná právě vy držíte v ruce klíč k pohádkovému bohatství. Máte doma podobný historický poklad po předcích?
Zdroje článku: Wikipedia, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková