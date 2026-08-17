Hadi vyhnali turisty z pláže. Na Ibize a Mallorce se objevili tam, kde je nikdo nečekal

Začátek června, Playa de Palma na Mallorce. Na instagramovém videu Felixe Stadtlandera je vidět, jak se mezi ručníky a lehátky plazí had. Připlaval od břehu, klidně se proplétá kolem bosých nohou, lidé mu uhýbají z cesty. O pár dní později se na účtu @truconauta objevil další záběr, tentokrát z ibizské zátoky Cala Jondal, kde had plaval k zakotvené lodi a posádka řešila, jak mu zabránit vylézt po žebříku na palubu. Podobné scény hlásili i u Palmiry a ostrůvku Malgrats. Šéf balearského záchranného centra pro faunu COFIB Miquel Puig k tomu pro El País řekl stručně: vidět hada na pláži „není výjimečné“.
Kdo je ten had a odkud se vzal
Zvíře, které turisty na Baleárech překvapuje, se jmenuje štíhlovka podkovní (Hemorrhois hippocrepis), ve španělštině culebra de herradura. Na Baleárské ostrovy nepatří. Původně žije na Pyrenejském poloostrově a v severní Africe. Na Ibizu se dostal na začátku tisíciletí, ukrytý v kořenových balících a kmenech starých olivovníků dovážených z pevninského Španělska. První nálezy se objevily v zahradnických školkách a provozech kolem roku 2003.
Od té doby invaze zrychlila způsobem, který odborníci popisují jako dramatický. Podle studie výzkumného centra CREAF publikované letos v časopise Ecology obsadila štíhlovka méně než 5 % území Ibizy v roce 2010. V roce 2025 to bylo přes 90 %. Tři faktory mu nahrávají: na ostrovech nemá přirozeného predátora ani konkurenta, místní ještěrky ho jako hrozbu nerozpoznávají a teplé středomořské klima mu prodlužuje aktivní sezonu.
Čísla, která vysvětlují rozsah
Balearská vláda provozuje na Pityusách, tedy na Ibize a Formenteře, celoroční odchytový program. Bilance za rok 2025 podle oficiální tiskové zprávy vypadá takto:
- Celkem odchyceno: 4 497 invazivních hadů
- Z toho na Ibize: 3 604 (z nich 3 528 podkovozubů)
- Na Formenteře: 893 (převažuje jiný druh, culebra de escalera)
Mallorca zatím nedosahuje hustoty Ibizy, ale trend je rostoucí. V květnu 2025 úřady poprvé zachytily štíhlovku na ostrově sa Dragonera, chráněném přírodním parku u jihozápadního pobřeží Mallorky, a okamžitě tam rozmístily 95 odchytových klecí. Menorca zůstává podle dostupných dat k červnu 2026 bez potvrzeného výskytu.
Proč plavou a proč je to problém
Záběry hadů ve vodě nejsou jen kuriozita pro sociální sítě. Studie CREAF zdokumentovala, že štíhlovky aktivně přeplavávají na okolní ostrůvky; jeden exemplář překonal 430 metrů otevřeného moře k ostrůvku Santa Eulària. Nejde o ojedinělý případ: výzkumníci potvrdili kolonizaci 12 až 15 ostrůvků, podloženou videi, fotografiemi a ověřenými svědectvími.
A právě tady začíná skutečný problém. Na těchto ostrůvcích žije ještěrka pityuská (Podarcis pityusensis), endemický druh, který se vyskytuje jen na Baleárech a je zařazený jako ohrožený. Ještěrky nemají kam utéct. Na ostrůvku Santa Eulària monitoring zaznamenal 72 jedinců v roce 2016, tři v roce 2023. V roce 2025 už ani jednoho. Lokální vyhynutí je doložené na deseti ostrůvcích. Doktorská práce z roku 2021 zjistila, že ještěrky tvoří přes 55 % potravy štíhlovky na Ibize, a pracovala s výhledem, že při pokračování trendu může druh z hlavního ostrova zmizet ještě před rokem 2030.
Ztráta ještěrky by přitom nebyla jen estetická. Pityuské ještěrky kontrolují hmyz, opylují rostliny a šíří semena; plní v ostrovním ekosystému role, které po nich nikdo nepřevezme.
Co dělají úřady a co má dělat turista
Balearská vláda investuje do boje s invazí přes 60 milionů korun. Pro rok 2026 navýšila odchytový tým na 13 lidí, rozšiřuje síť pastí a poprvé provozuje celoroční kampaň i mimo hlavní sezonu. V kampani 2024 pořídila loď pro zásahy na ostrůvcích; na Santa Eulària tehdy odchytila 43 hadů, na Isla Murada další čtyři. Vedle odchytu buduje i ochrannou infrastrukturu: 18 městských rezerv pro ještěrky a čtyři plánované bezpečné refugie.
Pro turisty je zpráva jednoznačná: štíhlovka není jedovatá a pro člověka nepředstavuje běžné nebezpečí. Pokud je zahnaný do kouta nebo se s ním někdo pokouší manipulovat, může se bránit kousnutím, výsledkem je ale typicky drobný vpich kůže, který stačí omýt vodou a mýdlem. Žádné zvláštní varování pro turisty nevydalo ani španělské ministerstvo cestovního ruchu, ani české MZV ve svých cestovních doporučeních.
Při setkání s hadem na pláži platí jednoduchý postup: zachovat klid, držet odstup, nesnažit se hada chytat. Kdo chce pomoci, může zavolat COFIB na číslo 653 574 145, případně přes plavčíka nebo linku 112.
Virální video jako vstupní brána
Letní záběry hadů mezi ručníky spolehlivě obletí internet. Pokaždé vyvolají vlnu znepokojení a otázek, jestli je bezpečné jet na Baleáry. Odpověď zní: ano, je. Ale ten skutečný útěk, tichý, nefilmovaný a nevratný, probíhá u ještěrek, kterým z ostrůvků mizí poslední bezpečný kousek domova.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková