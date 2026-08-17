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Romantické komedie slaví velký návrat. Otázka je, jak moc to souvisí s krizí randění

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Možná jste si toho všimli i vy. Kamkoli se podíváte, streamovací služby a kina nabízejí nové romantické filmy. Po období, kdy byl tento žánr ve srovnání s jinými filmovými trendy méně výrazný, zažíváme jeho viditelný návrat. Otázkou však zůstává, proč se to děje právě teď. Je možné, že je moderní randění tak náročné, že raději hledáme lásku na obrazovkách než v reálném životě?
Romantické komedie slaví velký návrat. Otázka je, jak moc to souvisí s krizí randění

Romantické komedie slaví velký návrat. Otázka je, jak moc to souvisí s krizí randění

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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