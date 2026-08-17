Romantické komedie slaví velký návrat. Otázka je, jak moc to souvisí s krizí randění

Za jeden z nejvýraznějších signálů návratu romantických komedií lze považovat film
Anyone But You, který se do kin dostal na konci roku 2023 a v hlavních rolích představili Sydney Sweeney a Glena Powella. Přestože kritici filmu nedali právě nejlepší hodnocení a jejich reakce byly spíše vlažné, diváci měli úplně jiný názor. Romantická komedie se stala celosvětovým hitem a vydělala podle Sony přibližně 220 milionů dolarů. Její úspěch ukázal, že publikum má o romantické příběhy stále výrazný zájem.
Samotný film možná nebyl žádným mistrovským dílem. Jeho úspěch však otevřel zajímavou otázku: proč právě teď?
Jsme obklopeni láskou na obrazovkách
Dnes to vypadá, že romantické příběhy se znovu objevují téměř všude. V roce 2026 přicházejí na obrazovky nové tituly jako
One Night Only nebo Voicemails for Isabelle a Netflix uvedl také adaptaci románu Emily Henry People We Meet on Vacation. Romantika se zároveň vrací i do světa knižních adaptací. Další čtyři romány Emily Henry – Beach Read, Book Lovers, Happy Place a Funny Story – jsou momentálně ve vývoji jako filmové adaptace.
Co se tedy stalo? Proč nastal tento zlom? Jedna z možných odpovědí souvisí s tím, jak se v posledních letech mění samotné randění. Neznamená to, že romantické filmy vznikají proto, že lidé nemají vztahy. Tak jednoduché vysvětlení data nenabízejí. Zajímavá je však shoda dvou trendů: mladí lidé dnes randí méně často, zároveň však po romantickém spojení stále touží.
Pro tento fenomén se v poslední době používá označení „dating recession“ nebo „crush recession“. Magazín
Vice letos psal o únavě z randění, kterou spojuje mimo jiné s vyčerpáním z dating apps, finančním tlakem, strachem z odmítnutí a sociální izolací. Aktuální data Institute for Family Studies pak ukazují, že mladí dospělí skutečně randí výrazně méně často.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: TRENDY VE SVĚTĚ MODERNÍHO RANDĚNÍ: ROK 2026 PŘINÁŠÍ KONEC NEJASNÝCH SIGNÁLŮ I VÍCE EMOCIONÁLNÍ ZRALOSTI Foto: Daniel Escale / Netflix Randění je dnes komplikovanější
Velký americký průzkum z roku 2025, který byl podkladem pro zprávu
, zkoumal 5 275 nesezdaných mladých dospělých ve věku 22 až 35 let. Výsledky ukázaly, že aktivně randí pouze přibližně třetina z nich. Až 74 % žen a 64 % mužů uvedlo, že za poslední rok vůbec nerandili nebo byli na rande jen několikrát. State of Our Unions 2026: The Dating Recession
To však neznamená, že mladí lidé jednoduše přestali mít o vztahy zájem. Právě naopak. Přibližně 51 % respondentů uvedlo, že jsou single, ale chtějí začít vztah. Většina mladých dospělých zároveň označila za důležité cíle randění vytváření emocionálního spojení a budování vážného vztahu.
Problém tedy nemusí být v tom, že bychom lásku nechtěli. Spíše se zdá, že cesta k ní je stále komplikovanější. Výzkum jako významné překážky identifikoval například nedostatek peněz, nízké sebevědomí nebo špatné zkušenosti z předchozího randění. Mnozí mladí lidé navíc nemají velkou důvěru ve své vlastní seznamovací schopnosti.
A podobný rozpor můžeme pozorovat i v Česku. Průzkum M.arter a Mingly
ukázal, že problém nemusí začínat až při rozhodování o dětech. Část lidí se k tomuto rozhodnutí vůbec nedostane, protože nemá stabilní partnerský vztah. Mezi muži bez partnerky označilo její absenci za hlavní bariéru k rodičovství 74 % respondentů. U žen bez partnera šlo o 55 %, přičemž ještě silnější roli u nich hrály finance. Klesající porodnost v ČR 2025
Výsledky je třeba číst s určitou opatrností, protože vzorek byl výrazně vychýlený směrem k lidem ve vztahu a mužů v něm bylo podstatně méně než žen. Samotný report proto upozorňuje na limity interpretace zejména u mužských dat, přesto přináší zajímavou pointu. Autoři upozorňují, že významná část problému vzniká ještě před založením rodiny, už ve fázi navazování partnerských vztahů.
Možná tedy nejde o to, že bychom po lásce přestali toužit. Možná jen stále méně víme, jak se k ní dostat. A právě v tomto okamžiku začínají být zajímavé romantické komedie.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: PŘÍLIŠ DOBRÉ, ABY TO BYLA PRAVDA: UJISTĚTE SE, ŽE SE VÁS NETÝKÁ JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH RIZIK ONLINE RANDĚNÍ Foto: Liane Hentscher / Prime Video Únik před realitou, kde všechno dobře dopadne
Romantické komedie fungují jako skvělý únik od reality. Jsou postavené na tom, že plní naše tajná přání. Protože najít dnes v reálném životě lásku může pro mnoho single lidí působit jako náročný úkol, jsme ochotní uvěřit i méně pravděpodobným scénářům.
Může začínající kuchařka potkat v Itálii přitažlivého majitele vinice? Proč ne? Může se plán, ve kterém dva lidé pouze předstírají, že spolu chodí, nakonec proměnit ve skutečnou lásku? Samozřejmě. V romantické komedii totiž přesně víme, kam příběh směřuje. Nejdříve přijde náhodné setkání, potom nedorozumění, několik komplikací a nakonec velké romantické gesto. V reálném životě nic z toho nemáme zaručené. A právě tato jistota může být v období nejistoty přitažlivá.
Není proto divu, že romantické tituly dokážou dosahovat mimořádných čísel sledovanosti. Seriál
Off Campus si podle údajů Prime Video během prvních 12 dní pustilo 36 milionů diváků a stal se třetím nejúspěšnějším debutem seriálu v historii platformy. A čísla ukazují, že nejde jen o jeden úspěšný titul. Netflix ve svém reportu za první polovinu roku 2026 uvádí 78 milionů zhlédnutí pro People We Meet on Vacation, 58 milionů pro Office Romance a dalších 53 milionů pro Voicemails for Isabelle.
Randění v reálném světě může být plné nejistoty a zklamání, ale u romantické komedie máme jednu velkou jistotu. Víme, že po všech problémech, nedorozuměních a vtipných zápletkách přijde šťastný konec. Když máme pocit, že najít někoho, s kým si dokážeme vytvořit skutečné spojení, vyžaduje nadlidské úsilí, potřebujeme někde načerpat naději. Chceme vidět příběh o tom, že nás někdo uvidí přesně takové, jací jsme, i s našimi chybami, a přesto se rozhodne být s námi.
Rom-com nám totiž nabízí přesný opak komplikované reality randění. Nemusíme přemýšlet, jestli nám druhý člověk odpoví na zprávu, jestli se ještě někdy setkáme, jestli máme podobné představy o vztahu nebo jestli se z náhodného setkání vůbec něco vyvine. Příběh nám dává odpovědi, které v reálném životě často nemáme. Možná právě proto jsou romantické komedie v době dating apps, ghostingu, nejasných vztahů a únavy z neustálého seznamování tak přitažlivé. Ne proto, že bychom přestali věřit na lásku. Ale proto, že jí chceme věřit víc než kdy dříve.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SEZNAM PODCASTOVÝCH EPIZOD O RANDĚNÍ, KTERÉ SI MUSÍTE POSLECHNOUT, POKUD SE LETOS ZAMĚŘUJETE NA HLEDÁNÍ PARTNERA Foto: Michele K. Short / Netflix Pomáhají nám tyto filmy, nebo nám škodí?
Následuje však důležitá otázka: Je tento trend pro nás dobrý, nebo nám spíše škodí? Romantické komedie mohou vytvářet nerealistické představy o lásce. Ve skutečném životě většina vztahů nezačíná dokonalým romantickým gestem, nemá jasně napsaný scénář a už vůbec není jisté, že všechna nedorozumění vyřeší jeden velký polibek na konci filmu.
Na druhou stranu však mohou mít i opačný efekt. Mohou nám připomenout, že ačkoli je randění chaotické, komplikované a někdy i bolestivé, stále za to stojí. Naše vztahy sice nebudou tak dokonalé a uhlazené jako ty, které vidíme na obrazovkách, touha po blízkosti a emocionálním spojení tím ale nezmizí.
Možná tedy nová vlna romantických filmů není důkazem toho, že jsme se vzdali lásky. Možná je spíše důkazem opaku. V době, kdy je pro mnoho lidí stále obtížnější dostat se ke skutečnému vztahu, si romantické příběhy na obrazovkách připomínáme, protože nám nabízejí něco, co je v realitě stále vzácnější: naději, že se s někým skutečně potkáme, spojíme a že si nakonec vybereme jeden druhého.
Takže až si příště pustíte novou romantickou komedii, nemusíte mít výčitky. Vychutnejte si ten příjemný pocit, odpočiňte si a klidně si nechte trochu té filmové naděje i pro sebe. Protože moderní randění může být komplikované. To ale ještě neznamená, že jsme přestali toužit po lásce.
Zdroje: Sony, Vice, Institute for Family Studies, M.arter, Amazon, Netflix, autorský text