Doleželová a šéf fotbalového svazu Trunda jsou znovu spolu. Od ledna žijí ve společné domácnosti

Když se Jana Doleželová a David Trunda v říjnu 2020 rozešli, vypadalo to definitivně. Šest let vztahu, společná dcera Verunka, neuskutečněné zásnuby, a pak ticho. Žádné veřejné hádky, žádné mediální přestřelky. Jen dvě věty o rozchodu a důsledné odmítání dalších otázek. O to překvapivěji dnes působí zprávy, že pár znovu sdílí jednu domácnost. Příběh jejich návratu ale není o náhlém zvratu. Je to spíš o tom, co se dělo v mezičase, potichu, mimo kamery a s ohledem na dceru.
Vztah, který začal ve stínu
Doleželová a Trunda si od začátku hlídali soukromí víc než většina českých celebrit. Když v březnu 2016 Super.cz přinesl první potvrzení jejich vztahu, Doleželová otevřeně přiznala, že ho oba záměrně drželi mimo pozornost médií co nejdéle. Na společenské akce spolu nechodili, společné fotky neexistovaly. Trunda tehdy figuroval jako ředitel fotbalové Slavie, Doleželová jako bývalá Miss a lékárnice s moderátorskými ambicemi.
Šest let spolu fungovali právě takhle, veřejně téměř neviditelní jako pár, přestože každý z nich byl sám o sobě mediálně sledovanou osobností.
Rozchod bez vysvětlení
V říjnu 2020 Super.cz potvrdil konec vztahu. Doleželová se ke konkrétním důvodům vyjadřovala jen minimálně. Až v březnu 2021 v rozhovoru pro CNN Prima NEWS řekla jedinou větu, která něco naznačila: „David se v létě rozhodl odejít.“ Pravý důvod jeho odchodu prý dodnes nezná.
Co ale zdůraznila opakovaně: rozchod neměl být válkou. Měl být zvládnutý. Kvůli Verunce.
Roky korektního rodičovství
A právě tady se skrývá klíč k pochopení dnešního návratu. Mezi rozchodem v roce 2020 a prvními veřejnými indiciemi sblížení v roce 2026 leží pět let, během nichž Doleželová a Trunda budovali něco, co většina rozpadlých párů nedokáže: funkční rodičovský vztah bez partnerství.
Ještě v roce 2023 Doleželová v rozhovoru pro The Business Soirée popisovala jasný model: s otcem dcery nežije, ale Verunka má „dva spokojené rodiče“. Žádná hořkost, žádné narážky. Prostě pragmatická dohoda dvou dospělých lidí.
Právě tenhle režim, roky udržovaný, nikým nezpochybněný, zřejmě vytvořil prostor pro něco víc.
Od indicií k potvrzení
Koncem května 2026 se začaly objevovat první viditelné signály. Doleželová veřejně popřála Trundovi k narozeninám, objevovali se spolu na společenských akcích. Přesto ještě 28. května mluvila opatrně: „S tatínkem dcery mám hezký vztah.“ Žádné explicitní „jsme zase pár.“
Definitivní potvrzení podle dostupných informací přišlo až v pořadu ShowTime na Primě, kde Doleželová měla říct, že spolu od ledna 2026 znovu žijí ve společné domácnosti. Přesný přepis tohoto vyjádření se zatím nepodařilo veřejně dohledat, ale mediální stopy směřují jednoznačně stejným směrem.
Trunda dnes už nefiguruje jako šéf Slavie, ale jako veřejná tvář Fotbalové asociace České republiky. Jeho soukromí tak má jiný rozměr než před deseti lety; každý společný výstup s Doleželovou je zároveň součástí image člověka, který reprezentuje český fotbal navenek. Žádný doložený institucionální dopad to nemá. Ale pozornost přitahuje.
Co se vlastně změnilo
Podle nás nejde o romantický zvrat z filmového scénáře, ale o logické vyústění let, kdy oba dělali totéž: chránili dceru, drželi vzájemný respekt a odmítali mediální tlak na vysvětlování. Doleželová to nikdy neformulovala jako strategii návratu. Spíš jako samozřejmost. Jenže právě ta samozřejmost, žádné spálené mosty, žádné veřejné účtování, nechala dveře otevřené.
Jejich příběh ukazuje jednu věc, která se v českém showbyznysu moc nenosí: že rozchod nemusí být konečná. Někdy je to jen dlouhá pauza.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta