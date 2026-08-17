Predátor Evoluce: Munn měla stát před Predátorem bez šatů, Schwarzenegger odmítl a testovací diváci změnili konec filmu

Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima Predátor: Evoluce, FOTO: 20th Century Fox / distr. FTV Prima
Akční sci-fi snímek Predátor Evoluce se od svého počátku potýkal s celou řadou komplikací. Režisér Shane Black chtěl původně natočit temnou poctu kultovnímu originálu z konce osmdesátých let. Práce na place ovšem přinesly náročné přetáčení celého závěru i velké spory mezi herci a štábem. Výsledek nakonec poznamenalo vyškrtnutí jedné filmové legendy a kompletní změna děje. Návrat slavného velitele nevyšel
Původní scénář počítal s velkolepým návratem velitele Dutche z úplně prvního filmu.
si text přečetl a nabídku s díky odmítl. Nelíbil se mu malý prostor, který jeho postava v příběhu dostala. Scenárista a režisér filmu Shane Black jeho nezájem následně potvrdil. Arnold Schwarzenegger „Měl pocit, že by tam neměl moc co na práci a jeho role by nebyla zásadní,“ popsal situaci pro média.
Studio navíc herci podle zákulisních informací nechtělo zaplatit požadovaný honorář. Do hlavní role tvůrci zvažovali také Benicia Del Tora. Ten kvůli nabitému kalendáři roli nevzal a nahradil ho Boyd Holbrook. S nabídkou neuspěli ani u populárního zápasníka Conora McGregora. Sportovec účast odmítl kvůli nízké odměně a nemožnosti naplno trénovat během zdlouhavého natáčení.
Vystřižené scény a skandál před premiérou
Kromě hereckého obsazení museli tvůrci řešit i velmi problematické scény na place. Herečka Olivia Munn odmítla natočit pasáž v laboratoři podle tehdejších představ režiséra. Původní verze scénáře vyžadovala, aby před mimozemským lovcem stála zcela bez oblečení a zkoušela ho zastřelit prázdnou zbraní. Po její stížnosti se scéna upravila a nakonec vznikla v mnohem umírněnější podobě.
Krátce před premiérou pak studio 20th Century Fox na popud herečky muselo narychlo smazat několik hotových záběrů s hercem Stevem Wilderem. Munn totiž zjistila jeho dřívější odsouzení za pokus o navázání intimního vztahu se čtrnáctiletou dívkou po internetu. Black svého dlouholetého přítele původně hájil jako snahu dát mu druhou šanci. Nakonec se za jeho obsazení veřejně omluvil a přijal plnou odpovědnost.
Těžký kostým a česká stopa
Produkce se snažila zachovat věrnost starším filmům a hlavní monstrum nestvořila jen pomocí počítačových triků. Do ikonického kostýmu se nasoukal kaskadér a vyznavač parkouru Brian A. Prince. Oblek predátora vážil těžkých dvaadvacet kilogramů a velmi ztěžoval pohyb.
Film navíc prošel rozsáhlými změnami těsně před dokončením, kdy zkušební publikum negativně ohodnotilo úplný konec pod denním světlem. Štáb tak po nepodařených projekcích narychlo přetáčel třetí akt do nočních hodin. Kvůli těmto velkým úpravám museli střihači vyřadit hotovou práci herce Edwarda Jamese Olmose. Jeho postava armádního generála do nového sestřihu už logicky nezapadala.
Pozorné tuzemské diváky naopak může potěšit přítomnost české zbraně. Vedle klasických amerických útočných pušek se na plátně objevuje také samopal Scorpion Evo.
Rodinné vazby a utajené odkazy
Sám režisér má k mimozemské franšíze neobyčejně blízko. Black si po boku Schwarzeneggera zahrál člena elitního komanda v prvním díle. Do nového scénáře také promítl kus vlastního života. Postavu Baxleyho napsal s Tourettovým syndromem z toho důvodu, že sám trpí určitou formou tohoto onemocnění.
Natáčení svedlo dohromady i další zajímavá jména. Herec Jake Busey si zahrál postavu vládního agenta Seana Keyese. Jeho skutečný otec Gary Busey ztvárnil postavu Petera Keyese ve druhém díle z devadesátých let. Během halloweenské koledy malého chlapce zase pozornému oku neunikne dětský kostým vetřelce. Ten odkazuje na originální návrh obleku, který měl původně obléknout Jean Claude Van Damme.
Snímek si můžete vychutnat na stanici Prima MAX 17. srpna ve 22:00. Reprízu televize nabídne 19. srpna v 00:35.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).