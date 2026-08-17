Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Bouře v kraji poničila kemp a zastavila vlaky, tisíce lidí jsou bez proudu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bouře se silným větrem dnes odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. Hasiči měli do dnešních 18:00 asi 30 výjezdů, především odstraňovali stromy popadané na silnice.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Dítě se sebepoškozuje. Rodiče hledají pomoc, psycholog není k sehnání
Dítě se sebepoškozuje. Rodiče hledají pomoc, psycholog není k sehnání
Ochránce přírody vykácel les ve vzácném biocentru. Může z něj mít stavební parcelu
Ochránce přírody vykácel les ve vzácném biocentru. Může z něj mít stavební parcelu

Kolem obce Borová u Náchoda, jen kousek od dnešních hranic s Polskem, je řada staveb vojenského opevnění z...

Maminka zamkla dvouleté dítě v rozpáleném autě. Hasiči ho dostali ven
Maminka zamkla dvouleté dítě v rozpáleném autě. Hasiči ho dostali ven

V Trutnově zůstalo včera odpoledne dvouleté dítě zamčené v rozpáleném autě. Maminka při vystupování...

77letý senior v maskáčové bundě zmizel, policie ho vypátrala
77letý senior v maskáčové bundě zmizel, policie ho vypátrala

Pohřešovaný sedmasedmdesátiletý muž z Dolního Lánova na Trutnovsku byl dnes odpoledne nalezen a je v...

Kraj vysychá, místy už mizí i potoky. Situaci bude zítra řešit komise pro sucho
Kraj vysychá, místy už mizí i potoky. Situaci bude zítra řešit komise pro sucho

Královéhradecký kraj bojuje s mimořádným suchem, které už dává zabrat potokům, vodním zdrojům i jejich...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.