Školní rok 2026/2027 přinese několik dlouhých bloků volna. Rodiče mohou dovolenou plánovat už teď

Nový školní rok začne v úterý 1. září 2026. Při pohledu do kalendáře je přitom vidět, že některé svátky a prázdniny jsou tentokrát rozložené velmi výhodně. Podle našeho propočtu budou mít děti během školního roku mimo běžné víkendy a hlavní letní prázdniny přibližně 22 pracovních dnů bez vyučování, pokud započítáme prázdniny a státní svátky připadající na školní dny. K tomu se může přidat také ředitelské volno. Ředitel školy může ze závažných důvodů vyhlásit nejvýše pět takových dnů za školní rok.
První delší volno přijde už na konci září
První příjemná změna přijde necelý měsíc po začátku školy. Den české státnosti 28. září 2026 připadne na pondělí, takže vznikne první třídenní víkend. Ještě zajímavější bude konec října.
Státní svátek 28. října vychází na středu a MŠMT stanovilo podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října. Dětem se tak po spojení s víkendem vytvoří pět dní volna od středy do neděle. Právě takový termín může být zajímavý pro kratší rodinný pobyt. Inspirací mohou být například naše tipy, kam vyrazit s dětmi na několik dní.
Další volný den připadne na úterý 17. listopadu. Tady už bude záležet na konkrétní škole, zda se například nerozhodne navázat pondělním ředitelským volnem.
Vánoční prázdniny začnou 23. prosince
Vánoce tentokrát nevytvoří tak dlouhou souvislou pauzu jako v některých jiných letech. Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027. Do škol se děti vrátí v pondělí 4. ledna. Celkem tedy půjde o dvanáct kalendářních dní volna.
První pololetí se uzavře ve čtvrtek 28. ledna 2027, kdy děti dostanou vysvědčení. Hned následující den, v pátek 29. ledna, budou pololetní prázdniny. V kombinaci s víkendem tak vzniknou další tři volné dny.
Jarní prázdniny začnou už 1. února
Jarní prázdniny se tradičně rozdělí podle okresů. První turnus začne 1. února 2027, poslední skončí 14. března 2027. Každé dítě bude mít jeden celý týden volna.
Jako první se dočkají například školy v Liberci, Jihlavě, Kladně, Písku nebo Náchodě. Následují další okresy včetně Tábora, Olomouce či Ústí nad Labem. Praha 1 až 5 bude mít prázdniny od 22. do 28. února, Praha 6 až 10 od 1. do 7. března. Plzeňsko, Zlínsko, Hradec Králové nebo Teplice patří do posledního turnusu od 8. do 14. března. Přesný termín je vždy rozhodující podle sídla školy.
Pro rodiny, které chtějí prázdniny využít k cestování, se vyplatí hlídat dopravu s předstihem. Zajímavé může být také porovnání, kdy se vyplatí jedna jízdenka na vlak, autobus i MHD.
Velikonoce vytvoří dalších pět dní volna
Velmi dobře vyjdou Velikonoce 2027. Školní velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března. Následuje Velký pátek 26. března, víkend a Velikonoční pondělí 29. března. Děti tak budou doma celkem pět dní v kuse.
Pokud vás kromě samotného volna zajímá také praktická stránka svátků, na TrendyŽivot.cz jsme už rozebírali například jak během Velikonoc funguje otevírací doba obchodů. Princip zákonného omezení prodeje během svátků je dobré při plánování rodinného programu sledovat každý rok.
Květen rodiče nepotěší, léto začne 1. července
Naopak květen 2027 bude z pohledu pracovního a školního volna slabší. Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května připadnou na sobotu, takže žádný prodloužený víkend nevznikne.
Školní rok skončí ve středu 30. června 2027 a hlavní prázdniny začnou ve čtvrtek 1. července. Potrvají až do 31. srpna 2027.
Pro rodiče proto dává smysl zapsat si hlavní termíny do kalendáře už nyní. Zejména konec října, pololetní prázdniny, vlastní turnus jarních prázdnin a Velikonoce mohou být vhodným obdobím pro kratší pobyt nebo rodinný výlet. U atraktivních termínů navíc bývá větší zájem o ubytování, takže plánování několik měsíců dopředu může znamenat nejen větší výběr, ale také lepší cenu.
autorský text, MPSV, MŠMT