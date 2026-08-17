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Boje formou biologických zbraní se objevovaly již stovky let před naším letopočtem. Posílání nemocných na stranu nepřátel bylo velmi účinnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Války, nepokoje, protesty, demonstrace a vraždění. To není žádný trend novodobých dějin. Kořeny sahají až na samotný počátek lidstva. Kdo by si myslel, že v dávných dobách docházelo pouze k válkám pěstmi a meči, je na omylu. Biologické války se vedly již dávno před naším letopočtem.
Boje formou biologických zbraní se objevovaly již stovky let před naším letopočtem. Posílání nemocných na stranu nepřátel bylo velmi účinné
Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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