Polykarbonátové skleníky dostávají konkurenci. Nové řešení vypadá lépe a déle vydrží

Když v červnu 2026 naměřili v Doksanech 41,9 °C a o pár dní později se přes střední Čechy přehnaly bouřky s kroupami, diskusní fóra zahrádkářů zaplavila jedna otázka: vydrží to můj skleník? Polykarbonátové hobby sestavy za deset, patnáct tisíc korun jsou v Česku standardem. Jenže rostoucí nabídka skleníků s bezpečnostním sklem a hliníkovým rámem ukazuje, že část trhu hledá něco robustnějšího.
Co přesně znamená „odolnější materiál“
Nejde o návrat ke skleníkům z tabulového skla, jaké stávaly u starých zahradnictví. Dnešní alternativa k polykarbonátu má tři klíčové prvky:
Bezpečnostní nebo tvrzené sklo tloušťky 3–4 mm, které se při rozbití rozpadne na drobné neostré kousky, ne na nebezpečné střepy. Hliníkový rám s vyšší hmotností celé sestavy, což zlepšuje stabilitu při nárazovém větru. Základový rám z hliníku nebo oceli, který zajišťuje rovnoměrné usazení a kotvení k podkladu.
U specializovanějších výrobců, jako je Gampre se svou řadou SANUS GLASS, přibývají automatické otvírače oken a masivnější hliníková základna. Hobbytec vede skleněné skleníky jako samostatnou kategorii a provozuje showroom v Tehovci u Říčan, kde si lze konstrukci osahat. Nejde tedy o exotický okraj trhu, ale o segment, který se postupně rozšiřuje.
Kolik stojí upgrade: stejný půdorys, jiná cena
Nejčistší srovnání nabízí řada Vitavia Venus 2500 v nabídce Hornbachu. Oba modely mají shodný půdorys 195 × 131 cm, hliníkový rám a deklarované zatížení sněhem 25 kN/m². Liší se výplní, a cenou.
Parametr Polykarbonát Sklo Výplň Dutinkový polykarbonát 4 mm Bezpečnostní sklo 3 mm Cena 13 990 Kč 23 489 Kč Rozdíl +9 499 Kč (+68 %) Zatížení sněhem 25 kN/m² 25 kN/m²
Rozdíl téměř 9 500 korun na malém hobby skleníku je citelný. A kdo sáhne po robustnějším modelu s tvrzeným sklem 4 mm, třeba Gampre SANUS GLASS L-03 o rozměrech 220 × 150 cm, zaplatí 46 950 Kč. To už je jiná liga.
Důležitý detail: shodné zatížení sněhem u obou verzí Venus 2500 ukazuje, že argument „sklo automaticky snese víc“ neplatí paušálně. Odolnost celé sestavy závisí na rámu, kotvení a montáži, ne jen na tom, co je v rámečku.
Proč se téma otevírá právě teď
Česká meteorologie dodává kontext, který ještě před pár lety chyběl. Podle
ČHMÚ byl rok 2024 nejteplejším v historii měření v Česku. První tropický den přišel už 7. dubna, nejdříve, co kdy bylo zaznamenáno. A červen 2026 přinesl silně nadnormální teploty, rekordních 41,9 °C a bouřky spojené s přívalovými srážkami i kroupami.
Pro skleník to znamená dvojí zátěž. Přehřívání uvnitř: u rajčat denní teploty nad 32 °C a noční nad 21 °C snižují nasazování plodů, u paprik brzdí plodnost už noci nad 24 °C. A mechanický stres zvenku: nárazový vítr, kroupy, prudké teplotní výkyvy.
Polykarbonátové desky na to nejsou špatné samy o sobě. Problém bývá jinde: lehká sestava bez základového rámu, špatné kotvení, přetažené šrouby. Montážní návod LANITPLAST ke skleníku KYKLOP výslovně upozorňuje, že otvory pro šrouby se musí převrtat na 8 mm a šrouby utahovat jen zlehka, aby se deska nedeformovala. Kdo tohle podcenil, pozná to při první pořádné bouřce.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Pro koho upgrade dává smysl, a pro koho ne
Podle nás je přechod na skleněný skleník nejlogičtější pro zahrady v otevřených, větrných polohách, kde zahrádkář řeší opakované přehřívání a plánuje skleník používat déle než pět šest sezon. Vitavia uvádí 15 let záruky na rám a konstrukci a 10 let na polykarbonátové desky proti povětrnostním vlivům, to je solidní horizont, ale u skla výrobci pracují s formulacemi o ještě delší životnosti.
Naopak: kdo staví první skleník na chráněném dvorku a chce hlavně vyzkoušet, jestli ho pěstování baví, ten polykarbonátem za 14 tisíc nic nezkazí. Důležitější než materiál výplně je správný základ a pečlivá montáž.
Zajímavý kompromis nabízejí kombinované modely. Vitavia Athena má boky z bezpečnostního skla a střechu z dutinkového polykarbonátu 10 mm, výrobce to vysvětluje tím, že polykarbonát na střeše tlumí příliš silné slunce a pomáhá udržet vyrovnanější teplotu. I sami výrobci tedy nepovažují celoskleněný skleník za univerzální řešení bez kompromisů.
Na co se dívat při výběru
Kdo se pro skleněný skleník rozhodne, měl by kontrolovat pět věcí: zda je výslovně uvedeno bezpečnostní nebo tvrzené sklo (ne jen neurčité „sklo“), tloušťku výplně 3–4 mm, materiál rámu a základny, počet a typ větracích oken a dostupnost záručních a montážních podkladů. A u celoskleněné varianty počítat s tím, že v létě bude potřeba zastínění střechy, doporučuje to i Hornbach u svého skleněného modelu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková