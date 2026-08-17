Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let
Letošní prázdniny tráví čtyřiatřicetiletý Honza Kohoutek dost netradičně. Tento dobrodruh, který je rodilý...
Krajské město Vysočiny má za sebou dlouhou historii. Jihlavák Jaroslav Matějka, kterého řada lidí zná třeba...
Policisté z Kamenice nad Lipou vyjížděli v neděli 16. srpna do Černovic, a to kvůli třem nezletilým opilým...
Jihlavský amfiteátr o uplynulém víkendu žil festivalem Magmafest. A jak dnes po obědě informovala policejní...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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