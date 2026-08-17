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Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let

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Po těžké nemoci v neděli zemřel vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci Josef Vávra, bylo mu 66 let, dnes oznámil mluvčí podniku Radek Tulis. Spolu se Stanislavem Bernardem stál Vávra v roce 1991 u zrodu pivovaru a byl autorem receptur piva Bernard.
Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let

Zemřel spoluzakladatel a sládek pivovaru Bernard Josef Vávra. Bylo mu 66 let

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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