V obchodě byste si jich ani nevšimli. Pro sběratele mají ale cenu přes 20 000 Kč. Nezůstaly vám po babičce?

Pokud se vám doma na půdě nebo v zaprášené krabici po předcích dochovala kompletní sada těchto zdánlivě obyčejných hrnečků, můžete mít v rukou nečekané bohatství. Sběratelé jsou totiž dnes ochotni za tento konkrétní secesní skvost zaplatit částku, která hravě přesahuje průměrný důchod. Jaký poklad se možná ukrývá i ve vaší domácnosti?
Zapomenutý klenot z přelomu století: Seznamte se s čajovým servisem Schütz Cilli
Řeč je o nádherné secesní sadě čajových šálků z proslulé manufaktury Schütz Cilli. Tento čajový servis, vyrobený kolem roku 1900 v období vrcholné secese (Jugendstil), je dokonalým ztělesněním elegance starých časů. Sada šesti šálků s podšálky okamžitě upoutá pozornost svými ručně malovanými secesními motivy s květinovými vzory a bohatým zlacením, které lemuje okraje i kontury dekoru.
Na rozdíl od běžného užitkového nádobí, které se v průběhu 20. století masově vyrábělo, vyzařuje z těchto kousků neuvěřitelná řemeslná preciznost. Šálky o výšce 6,5 cm a šířce 11 cm s uchem doplňují čtrnácticentimetrové podšálky, které společně tvoří harmonický celek. Když se na ně podíváte, jako byste se přenesli do salonu z časů rakousko-uherské monarchie, kde se u čaje debatovalo o umění a politice.
Příběh bratrů Schützových a tajemství štýrské majoliky
Historie tohoto servisu nás zavádí do malebné obce Liboje u Celje v tehdejším Dolním Štýrsku (dnešní Slovinsko). Právě zde sídlila věhlasná keramická manufaktura Schütz Cilli, za jejímž úspěchem stáli dva bratři – chemik a technický mozek firmy Ludwig Richard Schütz a jeho bratr, právník a administrátor Arnold Schütz. Rodina původně vlastnila i druhou úspěšnou továrnu v Olomučanech u Blanska na Moravě.
V roce 1890 se však bratři majetkově rozdělili a značka Schütz Cilli začala psát svou vlastní, zcela samostatnou kapitolu. Často se setkáváme s mýtem, že jde o klasický český nebo německý porcelán. Ve skutečnosti se však jedná o majoliku – jemnou pórovinovou kameninu s barevnou olovnatou polevou, která dává výrobkům jejich charakteristický teplý, zemitý tón a hloubku barev.
Detektivní pátrání v příborníku: Jak poznat originál od levné napodobeniny?
Pokud máte podezření, že by se u vás doma mohl nacházet právě tento poklad, musíte se na šálky podívat zblízka. Klíč k určení pravosti leží na spodní straně nádobí. Hledejte vtlačenou tovární značku ‚Schütz Cilli‘. Na podšálcích by mělo být navíc zřetelně vtlačené číslo formy ‚220′.
Důležitým faktorem je také stav dochování. Sběratelé hledají bezchybné kousky bez prasklin, oťuků a se stoprocentně zachovalým zlacením. Jakákoli drobná vada totiž výrazně snižuje cenu. O výjimečnosti této keramiky svědčí i slova odborníků.
Keramika Schütz Cilli z Liboje u Celje představuje vrchol tehdejší produkce jemné kameniny v regionu. Ludwig Schütz úzce spolupracoval s vídeňskou uměleckoprůmyslovou školou a tamními ateliéry, což se projevilo na mimořádné estetické kvalitě jejich secesních děl. Dnes jsou tyto výrobky vysoce ceněnými raritami po celé Evropě, zejména proto, že továrna během první světové války v roce 1917 definitivně ukončila provoz a dochovalo se jen omezené množství nepoškozených kusů,
vysvětluje rakouský historik, sběratel a autor monografie o rodině Schützů Wilfried Gombocz.
Pohádková hodnota: Kolik za sadu dostanete a kde ji prodat?
Zatímco v době svého vzniku šlo o sice krásné, ale stále dostupné užitkové zboží pro měšťanské rodiny, dnes je situace zcela jiná. Kompletní, bezchybně zachovalá sada šesti šálků s podšálky má dnes na sběratelském trhu hodnotu pohybující se mezi 19 000 Kč a 20 000 Kč.
Nedávno se například identický set prodal na sběratelském portálu Aukro za 19 075 Kč, přičemž prodejce pocházel ze slovinského Mariboru. Pokud takový poklad doma objevíte, nejlepší cestou k prodeji jsou právě specializované aukční weby nebo renomované aukční domy zaměřené na starožitnou keramiku.
Své rodinné dědictví nenechte padnout za oběť jarnímu úklidu. Udělejte si o víkendu chvilku čas, prozkoumejte staré krabice na půdě nebo prohledejte zaprášené kouty chalupy. Možná budete překvapeni, jaké poklady se u vás doma ukrývají! Máte i vy doma po babičce starý servis, ze kterého se nesmělo pít? Podělte se s námi o své úlovky v komentářích!
Zdroje článku: The History and Majolica of Gebrüder Schütz, Schütz Blansko and Schütz Cilli, Majolika- und Steingutfabrik Gebrüder Schütz, Majolikamanufakturen der Gebrüder Schütz – ÖsterreichWiki, MAJOLIKA VAZA - TVORNICE SCHUTZ - CILLI - 1900.g., TVORNICA CELJE., nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková