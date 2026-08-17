Arsenal porazil Manchester City 3:0 a získal anglický Superpohár. Nová posila Tzolis se podílela na dvou gólech

Čtyřiadvacet sekund. Tolik času potřeboval Arsenal, aby na Principality Stadium v Cardiffu ukázal, kdo vstupuje do nového ročníku Premier League jako hotový tým. Riccardo Calafiori otevřel skóre prakticky z výkopu, a než se Manchester City stačil herně zvednout, prohrával už 2:0. Community Shield, tradiční otevírák anglické sezony mezi mistrem ligy a vítězem FA Cupu, se proměnil v demonstraci síly. A v představení nové posily, která se do Arsenalu přestěhovala teprve před třemi týdny.
Bleskový úder a Tzolisův okamžitý dopad
Calafioriho gól po 24 sekundách nastavil zápasu tempo, které City celý první poločas nedokázalo stíhat. Ve 28. minutě přišla akce, jež definovala odpoledne: Martin Ødegaard poslal centr do vápna, Tzolis hlavičkou prodloužil míč přes brankáře a Kai Havertz zblízka zakončil na 2:0. Řecký křídelník, který do Arsenalu přišel z Club Brugge s bilancí 43 gólů a 45 asistencí, nepotřeboval adaptační fázi. Podle zápasového reportu deníku AS se Tzolis podílel i na třetím gólu, asistencí u Ødegaardovy trefy ve 48. minutě. Oficiální report FA tento druhý podíl v popisu akce nedetailuje, ale výkon řeckého křídelníka byl i bez něj nejlepší vizitkou letního přestupového okna.
Ødegaard jako řídící jednotka
FA označila Martina Ødegaarda hráčem zápasu, a těžko hledat protiargument. Norský kapitán řídil tempo, připravil gólovou přihrávku na 2:0 a ve 48. minutě sám uzavřel skóre na 3:0. Arsenal přitom nemusel sáhnout ani po celé síle lavičky: Declan Rice, Bukayo Saka i Martín Zubimendi zůstali zpočátku mezi náhradníky. Bruno Guimarães, jehož start byl před zápasem předmětem spekulací, nastoupil v základní sestavě a odehrál plnohodnotný zápas.
Brankář David Raya pak udržel čisté konto navzdory šancím Erlinga Haalanda, Phila Fodena i Doku. City mělo momenty, ale žádný z nich nedotáhlo do gólové podoby.
Marescův ostrý start do nové éry
Pro Manchester City nešlo jen o prohraný pohár. Šlo o první soutěžní zápas po konci éry Pepa Guardioly. Enzo Maresca, jenž má podle oficiálního oznámení klubu smlouvu do roku 2029, se vrátil na třetí štaci v organizaci, tentokrát jako hlavní trenér. A hned čelil otázkám, na které přípravné zápasy odpovědi nedávají.
City působilo nehotově. Střed pole, po léta Guardiolova doména, postrádal kontrolu rytmu. Arsenal naopak přepínal mezi fázemi hry s lehkostí, která v srpnovém zápase o Superpohár bývá vzácná. Jeden zápas nedělá sezonu, ale jako diagnostický snímek nového City je výsledek 0:3 varovný.
Víc než přípravný zápas
Community Shield bývá v českém prostředí vnímán jako „něco mezi“, víc než přátelák, míň než ligový titul. Jenže FA ho rámuje jako oficiální zahájení sezony a jednu z klíčových domácích událostí. Výnosy ze zápasu navíc míří do komunitních projektů a dobročinných aktivit, název „Community“ není jen marketing. Arsenal tuto trofej získal výsledkem 3:0 nad City už podruhé; totožným skóre Citizens porazil i v roce 2014.
Pro Artetu a jeho tým je ale podstatnější signál než samotný pohár: Arsenal vypadal jako tým, který ví, co chce hrát, a má na to lidi. Tzolis zapadl do systému za tři týdny. Ødegaard řídí hru, jako by nikdy nepřestal. A na lavičce seděli hráči, kteří by jinde byli oporami základu.
Sezona 2026/27 začala jedním odpolednem v Cardiffu. Arsenal z něj odchází s trofejí a s dojmem, že titulové parametry má splněné ještě před prvním ligovým kolem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner