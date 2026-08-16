V pondělí nás čeká pořádná sprcha. Víme kde bude pršet nejvíc

O víkendu zaznamenáváme teploty, které vysoko převyšují tropických 30 °C. Ty ale tu ale nebudou dlouho a v novém týdnu jim přijde konec. Na Česko se totiž od západu hrne studená fronta, která by měla ukončit poslední extrémní vedra v tomto létě.
Studená fronta se začne projevovat již v neděli, kdy přes Česko poputuje pás oblačnosti. Ten však nebude mít žádný dopad na teploty. To hlavní totiž má přijít až v pondělí. Ještě v neděli večer už nicméně budeme zaznamenávat první déšť, a to na západě Čech. Odtud se fronta bude posouvat dále směrem na východ.
V pondělí se studená fronta projeví ve své plné parádě. Přinese s sebou vydatné srážky na většinu našeho území, protože se hlavní srážkový pás se budou postupně posouvat přes celé naše území. První vlna srážek přejde přes celé Česko během pondělního rána. Ranní přeháňky by neměly být nikterak intenzivní.
Obr. 1: Očekávané srážky okolo pondělní půlnoci (zdroj: Aladin)
Mnohem více srážek bude vypadávat až během druhé vlny. Ta do Čech dorazí během pondělního dopoledne. Během poledne by v Čechách měly přeháňky dosahovat nejvyšší intenzity. Po obědě se již srážky přesunou na Moravu a naše území by měly opouštět až během pozdních večerních hodin.
Obr. 2: Očekávané srážky okolo pondělního poledne (zdroj: Aladin)
Nejvíce srážek má vypadávat v severní polovině republiky, kde může za den spadnout až 60 mm. Podobné úhrny lze očekávat také na Olomoucku a Zlínsku. Na jihu Čech a Moravy jsou očekávané úhrny nižší a měly by se pohybovat okolo 15 mm.
Obr. 3: Celkové očekávané pondělní úhrny srážek (zdroj: Aladin)
Během přechodu musíme počítat se zvýšenou rychlostí větru, nicméně ta nebude dosahovat žádných extrémních hladin. Zároveň se v horkém víkendovém vzduchu budou vytvářet vhodné podmínky pro vznik četných bouří, se kterými je nutné počítat.
Kromě tak potřebných srážek dorazí i dlouho očekávané ochlazení, které by mělo vydržet již do konce prázdnin. Za frontou klesnou teploty pod 20 °C a v nejnižších polohách lze očekávat teploty okolo 23 °C. Oproti víkendovým třicítkám to bude markantní rozdíl a konečná úleva.
Obr. 4: Rozdíl teplot před a za studenou frontou. V Čechách teplota klesne po 20 °C, kdežto na Moravě teploty přesahují i 25 °C (zdroj: Aladin)
Co se týká sucha, chtělo by se věřit, že vydatné srážky ho utlumí. Krajina je však již pod takovým stresem, že bude potřeba ještě mnoho deště, aby se vrátila do životaschopného stavu...
Abyste měli přehled o tom, jak se situace bude vyvíjet, sledujte radar a nejnovější aktuality.
Pro podrobnější informace o počasí ve vaší lokalitě doporučujeme také průběžně sledovat naše mapy počasí nebo naši dlouhodobou předpověď. Předpovědi počasí na Meteocentrum.cz vytváříme na základě mnoha různých modelů a jsou pod dohledem našich zkušených meteorologů. Předpovědi tak dosahují větší spolehlivosti ve srovnání s jinými aplikacemi a weby. S námi tak vždy víte, jak se počasí vyvrbí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz