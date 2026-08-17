Spadlé stromy a větve. Hasiči mají v kraji kvůli bouřkám už čtyřicítku výjezdů

Spadlé stromy a větve. Hasiči mají v kraji kvůli bouřkám už čtyřicítku výjezdůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bouřka v Olomouckém kraji
Chcete své dítě v nadcházejícím školním roce zapsat do nějakého kroužku? Pevnost poznání v Olomouc již...
Na železničním koridoru mezi Říkovicemi a Přerovem nehoda omezila provoz. Na přejezdu osobní auto narazilo...
Na železničním koridoru mezi Říkovicemi a Přerovem dnes dopoledne nehoda omezila provoz. Na přejezd vjelo...
V noci na dnešek se hasiči v Olomouckém kraji nezastavili. V Bedihošti na Prostějovsku hořel stoh slámy, v...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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