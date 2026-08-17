Hádek lezl Vondráčkové v noci přes plot. Security si myslela, že jde o zloděje, nahrávky dostal Plekanec

Manželství Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance skončilo poměrně bouřlivým rozvodem. VIP život zaznamenal, že mu ale předcházela jedna zvláštní příhoda.
V příběhu figurují tři lidé a každý z nich říká něco jiného. Plekanec mluví o nahrávkách a nočních návštěvách. Vondráčková vysvětluje kontakt společnou prací na videoklipu. A ten třetí protagonista Matěj Hádek? Ten měsíce mlčel a nakonec řekl jen to, že mezi nimi „nikdy nic nebylo“. Jenže jednu věc nevysvětlil nikdo: proč herec volil cestu přes zahradu a plot, místo aby zazvonil u dveří. Záběry, které měly zachytit „zloděje“
Plekanec se o tom rozpovídal v
rozhovoru pro Seznam Zprávy, ve kterém existenci nahrávek otevřeně potvrdil. Řekl, že se k němu dostaly už začátkem června 2018 a že bezpečnostní služba v bytovém komplexu si původně myslela, že „do baráku leze nějaký zloděj“. Teprve zpětně se ukázalo, že na záběrech je Hádek. Víc Plekanec komentovat odmítl. Nahrávky nikdy nezveřejnil, jejich přesný obsah veřejně nepopsal a není doloženo, že by je přiložil k rozvodovému řízení. Údajně ale lidé v lokalitě, kde žili, zaznamenali podezřelý noční pohyb přes zahradu a upozornili majitele, odtud se informace i záznam dostaly k hokejistovi. Zdroj fotografie: Nextfoto
Vondráčková reagovala bezprostředně.
Pro Super.cz vysvětlila kontakt s Hádkem společnou prací na videoklipu Paralelní světy. Klip skutečně existuje, Hádek v něm vystupuje a oficiální web zpěvačky ho řadí do produkce roku 2018. Pracovní spolupráce je tedy reálná. Jenže sama o sobě nevysvětluje, proč měly schůzky probíhat v nočních hodinách a proč herec přicházel trasou přes zahradu či plot, místo aby přišel hlavním vchodem. Právě tento rozpor zůstává nejsilnějším bodem celé kauzy, ne proto, že by dokazoval nevěru, ale proto, že způsob příchodu působí jako snaha nebýt viděn, nikoli jako běžná pracovní návštěva. Hádkovo mlčení a pozdní popření
Zatímco Vondráčková a Plekanec se vyjadřovali v létě a na podzim 2018, Hádek mlčel. Až později řekl, že s Vondráčkovou jsou přátelé přes pětadvacet let a
že mezi nimi „nikdy nic jiného nebylo“. Spekulace označil za lži a pomluvy. Co ale neřekl, je podstatnější. Nezmínil plot. Nezmínil noční příchody. Nezmínil bezpečnostní službu. Jeho obhajoba byla obecná, cílená na uzavření tématu bez otevírání konkrétních detailů. Rozvod, který se vedl jinde
Zajímavé je, že nahrávky, přestože Plekanec potvrdil jejich existenci, zřejmě nesehrály v rozvodovém řízení klíčovou roli. P
rávní spor se navenek vedl na jiné frontě: o jurisdikci, obvyklé bydliště dětí v Kanadě a výživné. Stanovisko právníka Vondráčkové z léta 2018 stavělo těžiště argumentace na tom, že Kanada je domovem synů, nikoli na otázce věrnosti. V září 2019 obě strany prostřednictvím právníků oznámily ukončení všech sporů s důrazem na zájem dětí. Zdroj fotografie: Nextfoto
Pokud nahrávky nějakou roli hrály v zákulisních jednáních, z veřejných zdrojů to nelze doložit. Dnes Plekanec žije s Lucií Šafářovou v domácnosti se čtyřmi dětmi, Vondráčková veřejně mluví především o výchově svých synů a o tom, že jsou její prioritou.
Celá kauza tak stojí na paradoxu: nejkonkrétnější část příběhu, noční příchod přes plot zachycený kamerou, je zároveň tou jedinou, kterou nikdo z aktérů nikdy přímo nevysvětlil.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová