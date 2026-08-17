Osudové ženy Hynka Čermáka: Svatbě s první se vyhýbal, druhá pláchla a třetí si vzal tajně

První osudovou ženou Hynka byla Daniela Choděrová. Hynek Čermák má s Danielou dvě deti. Hynek Čermák a Daniela Choděrová. Hynek Čermák a Veronika Macková byli 8 let manželé. Hynek Čermák Veronika Macková se rozešlí v roce 2025. Hynek Čermák si bral Veroniku Mackovou v roce 2017. Hynek Čermák a Veronika Macková. Jejich láska bohužel nevydržela. Hynek Čermák a Veronika Čermáková. Hynek Čermák se podruhé oženil v srpnu 2026. Hynek Čermák a jeho Veronika. Hynek Čermák s přítelkyní - premiéra filmu Po večerce Hynek Čermák a jeho nová partnerka. Hynek Čermák se pustil do Andreje Babiše. Foto z pořadu 7 pádů Honzy Dědka Foto z pořadu 7 pádů Honzy Dědka Foto z pořadu 7 pádů Honzy Dědka Hynek Čermák obvinil Babiše ze lží.
Herec Čermák (53) překvapil všechny své fanoušky na Instagramu zprávou o tom, že se oženil se svou půvabnou partnerkou Veronikou, která je o 26 let mladší. Veronika ale není jediná jeho žena. Životem Hynka Čermáka prošly dohromady tři dámy, které lze označit za "osudové".
Matku svých dětí si nikdy nevzal
První osudovou ženou Hynka Čermáka je jednoznačně herečka Daniela Choděrová, která po hercově boku stála dlouhá léta. Z jejich lásky vzešly dvě děti, syn Bořivoj a dcera Hedvika. Obě děti zdědily umělecké sklony. Bořivoje mohli diváci zahlédnout ve filmu Jedeme na teambuilding a Hedvika si zahrála ve filmu Vlny.
Hynek si ale matku svých dětí nikdy nevzal za ženu. Později přiznal, že se na ženění v té době vůbec necítil. Jejich láska nakonec nevydržela a skončila rozchodem. Pro Danielu byl konec poměrně velkým šokem, ale nezbývalo jí nic jiného, než se s tím smířit.
Hynek Čermák se zamiloval do mladší kolegyně Veroniky Mackové, se kterou je dělilo zhruba dvacet let. Herec po nějaké době poprvé v životě poklekl, požádal hvězdu seriálu Ulice o roku a v roce 2017 byla svatba. Vše vypadlo idylicky a Veronika se stala jeho druhou osudovou ženou.
Poznamenal manželství Roubal?
Jako blesk z čistého nebe přišla informace, že Hynek Čermák a Veronika Macková se rozešli. Informace o krachu jejich manželství vyplavala na povrch v roce 2025. Čermák později pro iDnes.cz přiznal, že možná tuší, co přispělo k rozpadu jejich manželství. "
Docela se mi to vymstilo, když jsem hrál Roubala. To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě tenkrát bylo příliš chladno. Takže se odstěhovala," řekl. Třetí osudová žena a druhá svatba
Herec ale téhož roku v květnu oznámil, že je šťastně zamilovaný. Tentokrát se jeho vyvolenou stala o 26 let mladší (a také) Veronika. Hynek Čermák se umí postarat o pořádný poprask a ten nechyběl ani u jeho třetí osudové ženy. Tu si totiž vzal v srpnu 2026 a o jeho svatbě téměř nikdo netušil.
Zprávu o tom, že se vzali, umístili novomanželé na Instagram. Ze snímků bylo evidentní, že svatba proběhla v přírodě u rybníka a mezi svatebčany byli přátelé a nejbližší rodina. Tak snad to Hynkovi do třetice všeho dobrého už vyjde!
Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com