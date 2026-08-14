O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O víkendu nás čekají poslední letošní vedra. Neděle předznamená trvalé ochlazení
Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají...
Pokračující sucho postupně vyčerpává zásoby vody v řekách, ale i v přehradních nádržích. Mnozí se začínají...
V minulých týdnech prošel územím východní Asie tajfun Dolphin, který se do historie zapíše jako jedna z...
Z hlediska výskytu mimořádně vysokých teplot je letošní léto zcela výjimečné. Poslední vlna extrémních...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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- Meteorologové zveřejnili první předpověď na září 2026: Podobné počasí na začátku podzimu jsme dlouho nezažili
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