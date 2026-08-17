Vyšší Brod ovládl světový orientační běh. Dorazily tisíce lidí z desítek zemí

„Přijeli sem nejlepší závodníci planety, ale stejně důležité je, že sem dorazily tisíce lidí, kteří poznávali naše město, Lipensko i Českokrumlovsko,“ uvedl místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek. Ve Světovém poháru nakonec startovalo 280 zahraničních a 16 českých reprezentantů.
Největší radost domácím fanouškům udělal Tomáš Křivda, který ovládl střední trať a připsal si vítězství ve Světovém poháru. Tereza Rauturier skončila třetí na dlouhé trati, Lucie Dittrichová vybojovala bronz ve střední a česká ženská štafeta přidala stříbrné medaile. Domácí reprezentace tak posbírala jedno vítězství, dvě individuální třetí místa a stříbro ze štafet. Pro český orientační běh jde o mimořádnou bilanci.
Vyšší Brod přivítal světovou špičku
Na jih Čech tak přijelo celkem 2 291 závodníků z desítek zemí. Během pěti dnů absolvovali dohromady 8 069 startů. Ve startovních listinách se objevila zvučná jména světového orientačního běhu. Za Švédsko dorazili například Viktor Svensk, Emil Svensk nebo Gustav Bergman, Norsko reprezentoval mistr světa Kasper Harlem Fosser a mezi největší hvězdy patřila také švýcarská Simona Aebersold.
Právě Aebersold si z Vyššího Brodu odvezla dvě vítězství, když ovládla dlouhou i střední trať. Závodilo se ale nejen o medaile.
Součástí celého pětidenního programu nebyl jen Světový pohár pro světovou elitu, ale také Czech O-Tour, otevřené závody pro širokou veřejnost. Do nich se zapojili závodníci od malých dětí přes juniory až po zkušené veterány. Na start tak mohli vyrazit nejen vrcholoví orientační běžci, ale i rodiny, hobby sportovci a lidé, kteří si chtěli orientační běh vyzkoušet.
Náročné lesy si závodníci chválili
Vyšší Brod ale nebyl jen kulisou, zdejší terény závodníky pořádně prověřily. Kombinace fyzicky náročných tratí a technicky komplikované mapy nabídla podmínky, které podle organizátorů sklidily mezi zahraničními reprezentacemi velmi dobré ohlasy.
„Vyšší Brod obstál na výbornou. Ohlasy reprezentací byly mimořádně pozitivní a právě zdejší terény byly jedním z důvodů, proč si závodníci celý podnik tolik pochvalovali,“ doplnil mediální ředitel závodů Dan Dvořáček.
Tisíce lidí a tisíce nocí v regionu
Velká závodní akce se promítla také do místní ekonomiky. Podle odhadů organizátorů vzniklo během akce přibližně 9 790 přenocování. Z toho zhruba 3 490 připadlo na účastníky Světového poháru a dalších přibližně 6 300 na závodníky Czech O-Tour.
Mnozí z nich přitom v regionu nezůstali jen jednu noc. „Orienťáci jsou specifická komunita. Nepřijedou jen na závod a neodjedou. Zůstávají několik dní, objevují okolí, využívají restaurace, kavárny, kempy, penziony i turistické atrakce. Právě proto má podobná akce mimořádný význam pro celé Lipensko,“ dodal Dan Dvořáček.
Plné byly kempy, penziony i apartmány. Sto osob dokonce bydlelo v klášteře ve Vyšším Brodě. Do regionu zavítaly také stovky členů reprezentačních týmů, přibližně 300 pořadatelů a tisíce rodinných příslušníků.
„Vyšší Brod ukázal světu nejen výborné pořadatelství, ale také kvalitu českého orientačního běhu. Mít na jednom závodě vítězství, dvě další individuální medaile a stříbro ze štafet je mimořádný úspěch. Zároveň jsme dostali od světových reprezentací skvělé ohlasy na zdejší terény i organizaci,“ uzavřel Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů.