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Vyšší Brod ovládl světový orientační běh. Dorazily tisíce lidí z desítek zemí

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Do jižních Čech zamířily tisíce orientačních běžců z desítek zemí. Vyšší Brod se tak o víkendu stal světovým centrem sportu a domácí reprezentace rozhodně nezůstala pozadu. Češi si odvezli hned několik medailí. Plné byly také ubytovací kapacity, sto osob přespalo i v klášteře ve Vyšším Brodě.
Vyšší Brod ovládl světový orientační běh. Dorazily tisíce lidí z desítek zemí

Vyšší Brod ovládl světový orientační běh. Dorazily tisíce lidí z desítek zemí

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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