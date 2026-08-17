Zahradní LED lampičky mohou skončit sousedským sporem. i pokutou Rozhoduje jeden detail instalace

Kdo si v posledních letech vybavil zahradu řetězy LED diod, solárními sloupky podél chodníčku nebo reflektorem na fasádu, málokdy přemýšlel o tom, co jeho světlo dělá za plotem. Jenže občanský zákoník řadí světlo do stejné kategorie jako kouř, hluk nebo zápach, a české soudy už takové spory skutečně rozhodují. V roce 2025 se Nejvyšší soud zabýval dokonce světelnými odlesky od nerezové komínové hlavice a potvrdil, že i ty mohou být zakázanou imisí. Problémem tedy nebývá to, že na zahradě svítíte. Problémem je, že světlo svítí jinam a silněji, než je nutné.
Co říká zákon a proč nezáleží na typu svítidla
Občanský zákoník v § 1013 výslovně zakazuje vlastníkovi obtěžovat sousedy mimo jiné světlem nad míru přiměřenou místním poměrům, pokud to podstatně omezuje obvyklé užívání sousedního pozemku. Paragraf nerozlišuje LED, halogen, solár ani dekoraci. Neřeší ani cenu svítidla nebo jeho účel. Řeší jediné: zda světlo vniká k sousedovi a jak moc mu vadí.
Zákon navíc rozlišuje dva režimy zásahu:
Nepřímá imise — světlo uniká jako vedlejší důsledek normálního užívání zahrady. Posuzuje se intenzita, doba svícení, lokalita a dopad na souseda. Teprve když zásah překročí míru přiměřenou poměrům, je protiprávní. Přímá imise — světlo je na sousední pozemek přiváděno přímo, cíleně nebo konstrukčně. Tady zákon takový zásah zakazuje bez dalšího. Neřeší se přiměřenost, neřeší se místní poměry, neřeší se intenzita.
Rozdíl je zásadní. Reflektor namířený přes plot do sousedova okna je přímá imise, a je zakázaný, i kdyby svítil jen jedním luxem.
Nejvyšší soud v roce 2025: i odlesk může být přímá imise
Že nejde o akademickou teorii, ukázal
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1214/2025. Spor se netýkal zahradních lampiček, ale lesklé nerezové komínové hlavice, od které se odráželo sluneční světlo přímo do sousedova domu. Soud dospěl k závěru, že i takový odlesk může být přímou imisí, tedy zákonem zakázaným přiváděním světla na cizí pozemek.
Pro majitele zahrad je to důležitý signál. Pokud svítidlo konstrukčně směřuje světelný kužel za hranici pozemku, soud nemusí zkoumat, jestli je zásah „přiměřený poměrům“. Stačí, že světlo míří tam, kam nemá.
Starší judikatura Nejvyššího soudu (sp. zn. 22 Cdo 3940/2014) pak doplňuje obecný rámec: posouzení je vždy objektivní, závisí na okolnostech konkrétní věci a na typu lokality. Jinak se hodnotí centrum Prahy, jinak vilová čtvrť, jinak chatová osada. Městský soud v Praze v jednom případě výslovně uvedl, že v centru města jsou běžné vyšší hladiny hluku, pachu i světla než v klidné rezidenční zástavbě.
Žádná univerzální luxová hranice neexistuje
Mnoho čtenářů hledá konkrétní číslo, kolik luxů smí zahradní lampa vysílat k sousedovi. Takové číslo v českém právu nenajdou. Občanský zákoník žádný univerzální limit nestanoví. Norma ČSN 36 0459, účinná od března 2023, sice obsahuje světelně-technické parametry pro omezení rušivého světla, ale sama o sobě není právně závazná.
Orientační vodítko nabízí
osvětlovací příručka MŽP: jako maximální přímé osvětlení oken doporučuje 1 lux. Výslovně ale dodává, že jde o doporučení, nikoli zákonný limit, a že tolerance může být vyšší v centru města než v zástavbě rodinných domů.
Co to znamená v praxi? Hranice se posuzuje jako kombinace několika faktorů:
Intenzita — kolik světla reálně dopadá na sousední pozemek. Směr — zda míří do oken, na terasu nebo na místo běžného pobytu. Doba svícení — celonoční provoz bez důvodu zvyšuje míru zásahu. Lokalita — klidná ulice rodinných domů versus rušná městská čtvrť. Účel — bezpečnostní osvětlení příjezdové cesty má jinou váhu než dekorativní nasvícení plotu.
Rozhoduje soudce, ne tabulka. Znalecký posudek může být důkazním prostředkem, ale finální slovo má soud.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co hrozí a jak se soused může bránit
Samotná existence zahradních lampiček není protiprávní. Riziko vzniká až tehdy, když jejich světlo reálně obtěžuje souseda nad přiměřenou míru nebo je na jeho pozemek přiváděno přímo. Typický důsledek není pokuta, ale civilní žaloba podle § 1042 občanského zákoníku, kdy se soused domáhá, aby se rušitel zásahu zdržel. Soud pak může nařídit světlo přesměrovat, odstínit, ztlumit nebo omezit dobu svícení.
U mimořádně intenzivních zásahů, které zasahují i do soukromí nebo práva na příznivé životní prostředí, judikatura připouští dokonce peněžité zadostiučinění. Vedle civilní cesty existuje i veřejnoprávní rovina: pokud je osvětlení součástí stavebního záměru, stavební úřad musí námitky budoucích imisí posoudit preventivně už v povolovacím řízení. A pokud světlo oslňuje řidiče u silnice, vstupuje do hry zákon o silničním provozu; § 78 zakazuje v blízkosti komunikace umisťovat cokoli, co může oslňovat nebo rozptylovat pozornost.
Od 1. července 2024 navíc platí vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, která u venkovních pracovišť, sportovišť, reklamních zařízení a nasvícení fasád výslovně požaduje omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Malé zahradní lampičky tím sice přímo řešeny nejsou, ale trend je jasný: regulace venkovního světla v Česku sílí.
Jak nastavit zahradu, aby svítila jen vám
Absolutní jistotu dá až konkrétní posouzení, ale právně nejbezpečnější nastavení se dá shrnout do několika zásad:
Svítit dolů. Kužel světla směřovat k zemi, ne do stran nebo nahoru. Clonit. Stínítka, kryty a přesahy střech zabrání úniku světla mimo cílovou plochu. Nevolit zbytečný výkon. Chodníček osvětlí 2–3 watty LED, nepotřebuje 20W reflektor. Časovač nebo čidlo. Pohybový senzor svítí jen tehdy, když je potřeba. Časovač zhasne po půlnoci. Kontrola z druhé strany. Projděte se podél plotu a podívejte se na svou zahradu očima souseda. Pokud vám světlo svítí do obličeje, máte problém. Nekompromisní pravidlo: nikdy nemířit přímo do sousedových oken, na jeho terasu ani na příjezdovou cestu.
Kdo chce mít na zahradě atmosféru, nemusí se jí vzdávat. Stačí, aby světlo zůstalo tam, kde má, na jeho vlastním pozemku, co nejníž a co nejkratší dobu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková