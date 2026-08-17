Centrem Hradozámecké noci bude zámek Horšovský Týn s japonským programem

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Centrem Hradozámecké noci bude zámek Horšovský Týn s japonským programemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude 22. srpna centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Micuko Coudenhove-Kalergi, která se na přelomu 19. a 20. století provdala do evropské šlechtické rodiny.
Zámek Horšovský Týn
Zdroj: Plzeňská Drbna
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