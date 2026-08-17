Nejmladší pirát Karibiku měl 9 let a na palubu se dostal vydíráním vlastní matky. Identifikovali ho podle boty

V roce 1989 vytáhli potápěči z vraku lodi Whydah Galley u pobřeží Cape Cod v Massachusetts neobvyklý shluk artefaktů: miniaturní koženou botu, punčochu z francouzského hedvábí a 28cm fibulu, tedy lýtkovou kost. Bota byla tak malá, že v nejširším místě měřila sotva pět centimetrů, přesto působila kvalitním zpracováním, jaké si mohla dovolit jen lépe situovaná rodina. Trvalo dalších sedmnáct let, než vědci dokázali říct, komu ty věci patřily. Když to v roce 2006 oznámili, svět se dozvěděl o Johnu Kingovi, chlapci, který se v devíti letech rozhodl stát pirátem a o pár měsíců později zahynul v bouři.
Chlapec z přepadené lodi
John King nebyl námořník od kolébky. Na moři se ocitl jako pasažér. V listopadu 1716 plul s matkou na malém obchodním sloopu Bonetta z Jamajky do Antiguy. Loď přepadl Samuel Bellamy, jeden z nejúspěšnějších pirátů takzvaného zlatého věku pirátství, krátkého období od osmdesátých let 17. století do dvacátých let 18. století, které popkultura protahuje na celá staletí, ale ve skutečnosti se vešlo do zhruba čtyřiceti let.
Bellamy posádku Bonetty zadržel asi na dva týdny. A právě během těch dnů se odehrála scéna, kterou zachytil jediný dobový pramen: výpověď kapitána Abijaha Savage z 30. listopadu 1716. Savage vypověděl, že malý John chtěl odejít s piráty z vlastní vůle, navzdory odporu matky. Co přesně devítileté dítě motivovalo, nevíme; historik Ken Kinkor v roce 2006 spekuloval o přitažlivosti „volného života“ a prostředí, kde nezáleželo na původu. Je to ale dedukce dospělého badatele, ne Johnovo vlastní vysvětlení. Jisté je jen to, že chlapec na pirátskou loď nastoupil.
Otrokářská loď, pirátská vlajka
Loď, na kterou John King přestoupil, měla za sebou temnou historii. Whydah Galley byla postavena v Londýně roku 1715 jako rychlá otrokářská loď pro trojúhelníkový obchod mezi Evropou, západní Afrikou a Karibikem. Na své první a poslední obchodní plavbě přepravila do Jamajky 312 zotročených Afričanů. Teprve na zpáteční cestě, naloženou drahým zbožím, ji počátkem roku 1717 zajal Bellamy a proměnil ve svou vlajkovou loď.
Kontrast je zarážející. Dítě v hedvábné punčoše z francouzského hedvábí, předmětu, který naznačuje spíše zámožnější zázemí, se ocitlo na palubě plavidla, které ještě nedávno sloužilo jako nástroj transatlantického obchodu s lidmi. Romantická představa pirátství jako svobodného dobrodružství naráží na realitu lodi, jejíž podpalubí pamatovalo řetězy.
Bellamyho pirátská kariéra byla stejně krátká jako intenzivní. Od prvního lupu k potopení Whydah uplynulo necelé dva roky. Dne 26. dubna 1717 vehnala prudká bouře typická pro severovýchodní pobřeží Ameriky (takzvaný nor’easter) loď na mělčiny u Wellfleetu na Cape Cod. Trup se rozpadl. Bellamy zahynul spolu s téměř celou posádkou. Přežili jen dva muži.
VIDEO Jak vědci složili puzzle
Vrak ležel na dně 267 let, než ho v roce 1984 lokalizoval průzkumník Barry Clifford s pomocí historických záznamů koloniálního úředníka Cypriana Southacka a moderních sonarů. Už rok nato potápěči vytáhli klíčový důkaz: lodní zvon s nápisem „The Whydah Gally 1716″. Šlo o první a dosud jediný plně ověřený pirátský vrak na světě.
Z lokality bylo postupně vyzvednuto kolem 200 000 artefaktů: děla, pistole, navigační přístroje, stříbrné a zlaté mince, akánské zlaté předměty, knoflíky, přezky. A v roce 1989 i ten nenápadný shluk: bota, punčocha, kost.
Identifikace přišla až v roce 2006. Expert Smithsonianu David Hunt a archeolog John de Bry vyhodnotili fibulu jako kost dítěte ve věku osmi až jedenácti let. Dětská velikost boty závěr potvrdila. Jméno John King pak nevzešlo z laboratorní analýzy ani z testu DNA, vzešlo z archivu. V dobových pramenech existuje jediný doložený chlapec odpovídajícího věku v Bellamyho okolí. Historická shoda je silná, ale zůstává shodou, ne absolutním důkazem.
Proč je Whydah tak výjimečná
Archeologicky zkoumaných vraků spojovaných s piráty zlatého věku existuje na celém světě jen několik. Podvodní archeologie je v Evropě i Americe rozvinutá disciplína; Historic England například systematicky mapuje a chrání stovky vraků kolem britských ostrovů. Jenže najít loď, která je prokazatelně pirátská, je něco zcela jiného. Piráti neoznačovali své lodě vlajkou s lebkou a zkříženými hnáty tak, aby je po staletích identifikoval archeolog. Whydah je výjimka díky zvonu, rozsahu nálezů a bohaté archivní dokumentaci.
A právě proto je příběh Johna Kinga tak vzácný. Nejde jen o kuriozitu „nejmladší pirát“. Jde o jeden z mála případů, kdy se archeologický nález (hmatatelný, fyzický předmět) potkává s konkrétním jménem z dobového pramene. Bota, punčocha a kost nejsou anonymní trosky. Patřily s největší pravděpodobností konkrétnímu dítěti, které se rozhodlo pro dobrodružství a zaplatilo za něj životem dřív, než mu bylo dvanáct.
Kde příběh pokračuje
Bota, hedvábná punčocha i fibula jsou dnes vystaveny ve
Whydah Pirate Museum ve West Yarmouth v Massachusetts. Archeologický výzkum vraku stále probíhá; po více než čtyřiceti letech od objevu lokality potápěči nadále nacházejí nové artefakty. Každý z nich může přepsat to, co o posádce víme.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková