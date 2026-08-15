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Není sucho jako sucho. Povíme vám, v čem se jeho podoby liší a co pro nás znamenají

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Letošní rok se určitě jako další zařadí mezi nejsušší roky, které jsme v zažili od začátku tisíciletí. Sucho nás bezprostředně ohrožuje a propisuje se do mnoha oblastí fungování naší planety a nás lidí. Ne každé sucho, ale má stejné dopady a my vám představíme, jak se od sebe jednotlivé typy sucha liší.
Není sucho jako sucho. Povíme vám, v čem se jeho podoby liší a co pro nás znamenají

Není sucho jako sucho. Povíme vám, v čem se jeho podoby liší a co pro nás znamenají

Zdroj: 123rf.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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