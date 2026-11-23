Zima je tu, a tak nezbývá než zazimovat poslední rostliny ze zahrady. Podívejte se, na které druhy přitom nezapomenout.
Zazimování rostlin: Před mrazy ochraňte těchto 5 druhů, jinak mohou na jaře nepřežít
Zima je doslova za dveřmi a zahrádkáři už by neměli s ochranou citlivějších rostlin déle otálet. První mrazy, studený vítr a sněžení mohou poškodit nejen rostliny, které jsou jinak poměrně odolné, ale také teplomilné druhy. Zvláštní pozornost si zaslouží některé druhy hortenzií, pampová tráva, růže, oblíbené olivovníky a rostliny v květináčích. U každého druhu rostliny je třeba zvolit jiný způsob zazimování.
Pampová tráva potřebuje ochranu před zimní vlhkostí
Pampová tráva (Cortaderia selloana) se v posledních letech těší stále větší oblibě v moderních i romantických zahradách. Její výrazná struktura dodá zahradě dynamiku, pohyb a výšku. Je to trvalka, ale před zimou je třeba ji chránit. Nebezpečím pro ni nemusí být samotný mráz, ale kombinace přemokření a chladu. A protože v posledních dnech hojně pršelo, je třeba se o pampovou trávu náležitě postarat, než udeří skutečné mrazy.
Jak zazimovat pampovou trávu
Dlouhé listy za suchého dne stáhněte pomocí jutového silného provazu k sobě do snopu. Trávu můžete svázat na několika místech nebo provázek vést směrem odspodu nahoru, čímž můžete zároveň vytvořit pěknou zimní výzdobu v podobě zimního skřítka.
Správné stáhnutí umožní vodě lépe stékat po listech směrem ven. Kolem kořenového systému můžete navrstvit suché listí a přikrýt chvojím. Pampovou trávu nyní rozhodně nestříhejte. Suché listy se odstraňují až na jaře, kdy nehrozí silné mrazy.
Růže chraňte především v místě očkování
Růže patří mezi královny českých zahrad. Pokud jsou dobře zakořeněné, zvládnou běžnou zimu bez složitého zakrývání. Nejvíce citlivým místem u růží je očkovací místo, tedy místo, kde je u roubovaných růží připojena pěstovaná odrůda podnoží. Pokud toto místo promrzne, může dojít k poškození celé nadzemní části rostliny.
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Jak zazimovat růže
Kolem růže přihrňte přibližně 15 až 20 centimetrů zeminy nebo vyzrálého kompostu. Dobře poslouží také listí nebo větvičky chvojí. Zvláštní péči věnujte mladým a čerstvě vysazeným keřům, stromkovým růžím a odrůdám citlivějším na mráz. Dlouhé výhony u popínavých růží je dobré na zimu svázat, aby je nepolámal těžký sníh nebo silný vítr.
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Hortenzie potřebují rozdílnou ochranu
Hortenzie patří mezi další velmi oblíbené keře českých zahrad. Pěstují se na okrasných záhonech, skalkách, jako solitéra v trávníku nebo rostlina v květináči. Existuje mnoho druhů hortenzií. Zatímco některé druhy jsou odolné vůči mrazu, jiné jsou citlivější. Největší pozornost si zaslouží hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla), která často zakládá květní pupeny už na loňských výhonech. Pokud pupeny během zimy namrznou, může keř na jaře obrazit listy, ale v létě nevykvete.
Jak zazimovat hortenzie
Kolem kořenového systému navrstvěte suché listí a chvojí. Citlivé druhy hortenzií chraňte i v horní části prodyšnou netkanou textilií. Odkvetlá květenství zatím není třeba odstraňovat. Naopak je ponechte, protože mohou pomáhat chránit pupeny pod nimi.
Naopak hortenzie stromečkovitá nebo hortenzie latnatá kvete na letošních výhonech a obě dvě jsou vůči mrazu odolnější. U dobře zakořeněných keřů většinou postačí ochrana kořenové oblasti v podobě mulče, listí nebo chvojí.
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Rostliny v květináčích potřebují zateplit kořeny
Velmi oblíbené jsou v posledních letech rostliny pěstované v nádobách. Ty se dají libovolně rozmístit na zahradě i terase, ale v zimě jsou oproti rostlinám pěstovaným v záhonech zranitelnější na výkyvy teplot. Kořenový bal je totiž ze všech stran vystaven nízkým teplotám a může snadno promrznout. Nezapomeňte ani na okrasné keře, jehličnany a další rostliny, které jsou venku v nádobách.
Jak zazimovat rostliny v květináčích
Květináče umístěte na chráněné místo ke stěně domu, ideálně mimo místo, kde nefouká vítr. Květináč zabalte do bublinkové fólie a přes ni dejte kokosovou rohož nebo jutový pytel. Vytvoříte tím krásnou dekoraci a vaše rostliny budou chráněné před promrznutím kořenového systému. Rostliny také nesmějí stát v mokru. Samotnou rostlinu přikryjte pouze tehdy, pokud to vyžaduje její druh a aktuální počasí.
Olivovníky přesuňte do vhodného zimoviště
Olivovník evropský (Olea europaea) se v posledních letech s velkou oblibou vysazuje do moderních zahrad. Ačkoliv je původem ze Středomoří, při správném zazimování mu nevadí ani naše podmínky. Pravdou je, že dlouhodobé silné mrazy by mu mohly ublížit. Zvláště citlivé jsou olivovníky pěstované v nádobách nebo mladé rostliny, jejichž kořeny mohou snadno promrznout.
Jak zazimovat olivovník pěstovaný v květináči
Olivovník pěstovaný v květináči přesuňte do chladného, světlého a bezmrazého prostoru, například do vhodného skleníku nebo zimní zahrady. Dobrou volbou je chladnější zimoviště, nikoliv přetopený obývací pokoj. Pokud necháváme olivovník venku, postavte nádobu na chráněné místo, obalte ji bublinkovou fólií a přes ni dejte jutový pytel nebo kokosovou rohož.
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Jak zazimovat olivovník pěstovaný v zemi
U olivovníku pěstovaného v zemině je důležitá ochrana před mrazy i sněhem. Jak na to:
Kořeny a patička kmene: Okolo kmene přihrňte vyšší vrstvu mulče z kůry, suchého listí nebo slámy. Následně jej zakryjte chvojím, čímž zabráníte hlubšímu promrznutí půdy i jejímu vysychání.
Ochrana před vlhkem: Olivovník nemá rád trvale přemokřené kořeny, proto se mu bude jen těžko dařit v těžké a podmáčené zemině. Záhon by měl být dobře propustný s kvalitní zeminou bohatou na živiny.
Koruna a větve: Letošní zima má být podle meteorologů chladnější než ty minulé. Sledujte pravidelně předpověď počasí, a pokud hrozí silnější mrazy nebo ledový vítr, korunu obalte prodyšnou netkanou textilií, jutou nebo speciální zimní ochranou textilií. U mladších olivovníků doporučuji postavit kolem rostliny lehkou konstrukci, která se vyplní listím či slámou a ochrání tak celý strom před nepříznivým počasím.
Kdy olivovník zazimovat: Dokud je teplo, nechte stromek volně. Se zazimováním začněte až ve chvíli, kdy se blíží trvalé ochlazení a mrazy. Až odezní mrazy a oteplí se, je dobré ochranu postupně sundat, aby se pod ní rostlina nezapařila a mohla dýchat.
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Jaké materiály použít na zimní ochranu rostlin?
Pro bezpečné zazimování rostlin doporučuji používat především prodyšné, přírodní materiály. Ideální je kokosová rohož, juta, chvojí, suché listí nebo mulčovací kůra. Netkanou textilii používejte pouze na citlivější nadzemní části rostlin, zejména při očekávaných silnějších mrazech.
Vyhněte se příliš těsnému zabalení rostlin do neprodyšné plastové fólie. Pod ni se může hromadit nebezpečná vlhkost a rostliny se mohou zapařit a začít zahnívat. Zimní ochrana má rostlinu chránit před mrazem a větrem, nikoliv vytvořit neprodyšný obal.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než se pustíte do zazimování citlivých rostlin, zkontrolujte také předpověď počasí a stav půdy. Ochranné materiály si připravte včas, ale rostliny nezavazujete příliš brzy za teplého nebo vlhkého počasí. Po silnějším sněžení zkontrolujte, zda se pod tíhou sněhu nelámou větve a svázané trsy.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)