Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roli

Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roliZdroj: Redmi
Článek byl publikován 27.10.2026 18:47
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