Po oznámení Dánska o plánovaném atentátu avizovala šéfka Komise bezpečnostní strategii
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Po oznámení Dánska o plánovaném atentátu avizovala šéfka Komise bezpečnostní strategiiZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 13:27
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