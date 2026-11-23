Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 6. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Rodina Vojty Kotka má v šestém dílu Farmy stěhování do nového domu na dohled, jenže klid na statku v Kozárovicích nevydrží ani chvíli. Do rozboru vody se totiž přimíchaly enterokoky, na dvoře roste Velká kozárovická zeď za pomoci mirovického starosty a nadbytek vajec odstartuje takzvanou vaječnou krizi. Herec má hned v hlavě velkolepý plán se stánkem, ale manželka Radana mu nadšení pohotově brzdí paragrafy. Enterokoky ve vodě před stěhováním
Okamžik, kdy se
s rodinou nastěhuje do opraveného domu, už je na dohled, i když závěrečné práce ještě nějaký čas zaberou. Vojta Kotek „Chvíle, na kterou úpěnlivě čekáme, se blíží, konečně tu budeme jako rodina,“ řekl Kotek v dílu. Aby se ale doma dalo vůbec fungovat, musel se vrátit k tématu vody, které na pozemku řešil už v zimě.
Tehdy šel hlavně po tom, aby vody bylo dost, jenže kvalitu tolik nehlídal, a tak ho výsledky laboratorních testů nepříjemně zaskočily. Ukázalo se totiž, že na pozemku mají nečekané spolubydlící v podobě enterokoků. O tom, kde se bakterie vlastně berou, pak s nadhledem a humorem mluvil i se svým čtyřletým synem Hubertem.
Kamery v šestém dílu vůbec poprvé nahlédnou i dovnitř samotného domu. Protože řemeslníci nestíhají, nezbývá herci nic jiného než přiložit ruku k dílu a pustit se do domácích prací. Společně s Vasilem se tak vrhá na přípravu hydroizolace v koupelně, aby se vysněné stěhování zbytečně neprotahovalo.
Velká kozárovická zeď pod rukama starosty
Zatímco uvnitř domu se bojuje s časem, venku na pozemku čeká hromada kozárovické žuly. Kotek se proto rozhodl vybudovat monumentální Velkou kozárovickou zeď a na těžkou kamenickou práci si sehnal velmi netradiční posilu.
„Pro pomoc jsem si zvolil člověka, který si k nám po pracovní době bude chodit hrát s kamením. Mirovického starostu,“ prozradil s nadsázkou.
Díky tomu, že práce na kamenné zdi rychle nabraly tempo, si Kotek mohl uvolnit ruce pro další kutilské nápady. Přizval proto Aleše, aby společně vybudovali druhý šmajchlkabinet. Při práci si herec pochvaloval, že když si člověk nedává přehnané ambice, bývá nakonec mnohem šikovnější a výkonnější, a bez okolků sebe s Alešem označil za Babicu a Sapíka českého kutilství.
Vaječná krize naráží na paragrafy
Jenže na farmě sotva vyřešíte jeden úkol, hned se ozve další. Tentokrát za to mohou pilné slepice, které snesly tolik vajec, že na statku nevědí, co s nimi.
„Tento okamžik se do historie farmy zapisuje jako počátek vaječné krize. A ta vyžaduje krajní řešení,“ prohlásil Kotek.
Hned dostal nápad prodávat přebytky ve vlastním stánku, ale s touto revoluční vizí narazil u manželky Radany. Ta totiž přesně ví, co všechno ukládají předpisy, takže mu připomněla povinné razítkování vajec i nahlášení nosnic. Kotek se sice bránil, aby rodina nehledala důvody, proč něco nejde, a raději se radovala ze stánku, ale nakonec zasáhla prostá vesnická realita. Prodávat vejce na venkově, kde má vlastní slepice každý soused, totiž nedává velký smysl.
Stříhání ovcí, Flíček i boj s mandelinkou
Rušno bylo také na pastvině, kde zasahoval veterinář a potvrdil, že stádo ovcí dál ohrožuje vlasovka. Kotek tak dumal nad tím, jestli tento parazit na pozemku zůstane natrvalo a zda má vůbec smysl řešit, kde přesně se zvířata pasou. Ovce čekalo očkování, herec si vyzkoušel ušní známkování, při kterém podle svých slov pochopil, proč nemá jediný piercing, a nakonec vzal do ruky nůžky.
„Holky byly trpělivé, ale ovčí barber ze mě asi nebude. Nicméně jako honák bych se možná uživil,“ uznal s úsměvem. Zbylo mu pak ještě vyřešit, co dál s vlnou. Na vážnější notu pak přišla řeč kolem Flíčka a jeho dřívější kastrace, kterou Kotek zpětně vnímal jako těžké a sobecké rozhodnutí, protože zvířeti dali anestetika a zbavili ho přirozenosti.
Kromě zvířat si vyžádala pozornost i úroda na poli, které se sice daří, jenže na brambory se vrhla mandelinka. Herec se proto pokusil domluvit posily, ale plán mu nevyšel.
„Vydal jsem se negociovat s farmářskými dětmi, ale úspěšný jsem nebyl. Tak raději budu okopávat brambory. A musíme dělat, že to je brutální dřina. Ovšem moje žena mě prokoukla,“ glosoval situaci na poli, kde mu od práce nepomohla ani Jakubova snaha.
Tím ale dění v Kozárovicích zdaleka nekončí. V šestém dílu se navíc dočkáte křtu hasičského auta, při kterém se všichni modlí, aby nikdy nemuselo k zásahu, a zjistíte také, kdo jsou tajemní kozárovičtí Avengers, proč se Kotek bojí reakce starosty Milana a čím ho jeho žena Radana zase jednou překvapila.
Šestý díl pořadu
je ke zhlédnutí na Prima+ od 20. listopadu a televize Prima ho vysílá v pátek 27. listopadu ve 20:15. Farma Vojty Kotka Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií.