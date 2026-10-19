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Představení novinek Applu klepe na dveře: 28. říjen ve znamení dotykových MacBooků

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Apple se letos asi nechce jen tak zastavit. Po uvedení nových iPhonů jsme se dočkali novinek pro chytrou domácnost. Věděli jsme, že se plánuje další...
Představení novinek Applu klepe na dveře: 28. říjen ve znamení dotykových MacBooků

Představení novinek Applu klepe na dveře: 28. říjen ve znamení dotykových MacBooků

Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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