Zásilkovna počítá pro doručení do Vánoc s tím, že zásilku v Česku dostane nejpozději v pondělí 21. prosince. Tento termín platí pro podání na pobočce, vložení do jejího výdejního boxu, předání v depu i pro pravidelný svoz od obchodníka. Poslední rozvoz před Vánocemi plánuje na středu 23. prosince.
Týká se zásilek do výdejních boxů, na obsluhovaná místa i na adresu. Když tedy e-shop objednávku v pondělí teprve přijme a připraví k odeslání v úterý, doporučený termín už zmešká. Pokud má zákazník nakoupené dárky z více obchodů, každý balík tak může mít jiný čas skutečného předání do přepravy.
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Úterní svoz rozhoduje u PPL a DPD
PPL uvádí jako poslední termín předání zásilky pro předvánoční rozvoz úterý 22. prosince. Balíky převzaté do přepravy toho dne plánuje doručit následující středu. Se stejným harmonogramem počítá DPD, u kterého musí kurýr balík v úterý také skutečně vyzvednout.
Dopravce přitom počítá s tím, že plán může narušit počasí. Středa 23. prosince je u obou posledním dnem rozvozu před Štědrým dnem a DPD chce některé nedoručené zásilky uložit do boxů. Pro zákazníka je proto podstatné v oznámení o zásilce odlišit vytvoření štítku od údaje, že dopravce balík opravdu převzal.
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Výdejní místo a box počítají čas jinak
U dárku, který putuje mimo domov, je chystané vyzvednutí dobré sladit s rodinným programem. Zásilkovna pro sezonu u obsluhovaných výdejních míst používá úložní dobu čtyř dnů, kdy je daná provozovna otevřená, s možností prodloužení o dva takové dny.
Pro zásilky doručené na tato místa od 22. prosince uvádí standardní sedmidenní dobu s možností prodloužení. U jejích boxů se naopak počítají tři kalendářní dny a lze přidat nejvýše jeden. U boxu tak mohou běžet i dny, kdy je vedlejší obchod kvůli svátku zavřený. Jestliže je zařízení uvnitř nákupního centra nebo jiné budovy, je na Štědrý den potřeba ověřit také přístup do objektu.
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Slíbený termín si uložte s objednávkou
Pokud obchod přímo v objednávce slíbí dodání k určitému datu, je sjednaný termín důležitý i při pozdějším řešení zpoždění. Vyplatí se proto uchovat potvrzení objednávky, v němž je příslib předvánočního dodání jasně vidět. Webové stránky se totiž později mohou aktualizovat a informace zmizet. U zpožděné zásilky se kupující obrací na prodejce, se kterým smlouvu uzavřel.
Obvykle mu musí dát dodatečnou přiměřenou lhůtu, po jejímž marném uplynutí může od smlouvy odstoupit. Dodatečná lhůta může odpadnout, pokud bylo dodání v konkrétní době zásadní a obchodník o tom před uzavřením smlouvy věděl, případně pokud dodat odmítne. Datum, do kdy dopravce plánuje převzít balíky, samo o sobě takový závazek internetového obchodu nepředstavuje.
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