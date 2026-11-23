Když vám iPhone, Samsung nebo Pixel spadne do vody, první instinkt většiny lidí velí sáhnout do spíže. Miska rýže jako záchrana mokré elektroniky je jedním z nejhouževnatějších domácích mýtů posledních patnácti let. Dnes už ale proti němu stojí oficiální doporučení všech tří velkých výrobců. Apple ve své dokumentaci výslovně uvádí, že telefon nemáte dávat do rýže, protože drobné částice mohou poškodit Lightning nebo USB-C port. Samsung doporučuje po kontaktu s vodou telefon okamžitě vypnout a nechat vyschnout proudícím vzduchem. Google zase u Pixelů varuje před vkládáním jakýchkoli předmětů do nabíjecího portu. A pak je tu specializovaný vysoušecí sáček UAG Phone Recovery Pouch s technologií DRYOUT, který slibuje, že z telefonu odstraní vlhkost během několika hodin. Funguje lépe než rýže, to ano. Zázrak ale nečekejte ani od něj.
Proč rýže škodí víc, než pomáhá
Rýže intuitivně působí jako levný pohlcovač vlhkosti, a právě proto se tato rada rozšířila po celém internetu jako osvědčený domácí trik. Problém je dvojí. První je mechanický: zrnka rýže se drolí a drobné částice se mohou dostat do nabíjecího portu, kde hrozí poškození kontaktů. Druhý problém spočívá v samotném principu sušení. Zatímco telefon leží v misce a údajně „nasává vlhkost“, uvnitř přístroje se mezitím odehrává to podstatné: voda přichází do kontaktu s elektronikou. Poškozování může začít prakticky okamžitě a elektrický proud ve vlhkém prostředí může součástky nenávratně poškodit. Každá minuta strávená hledáním rýže a čekáním na výsledek je tak promarněným časem, během kterého může docházet ke korozi.
Rozhodující přitom není to, co je kolem telefonu, ale co se děje uvnitř něj. Moderní smartphony jsou konstruovány jako poměrně dobře utěsněné přístroje. Využívají těsnění, membrány reproduktorů a další ochranné prvky. Pokud se tato ochrana naruší, voda může proniknout dovnitř a dostat se k citlivým součástkám. A tam může zůstat. Žádný desikant, ať už rýže, nebo silikagel, nedokáže vytáhnout větší množství kapalné vody z útrob telefonu úzkými škvírami. Dokáže však pohlcovat vodní páru z okolního vzduchu, a tím pomáhat s vysoušením. To je zásadní rozdíl.
Co umí UAG Phone Recovery Pouch a co ne
Sáček od UAG s technologií DRYOUT je speciálně navržený uzavřený obal s desikačním jádrem. Výrobce popisuje jeho princip ve třech krocích: nasátí vlhkosti, její zachycení a uvolnění prostoru pro další absorpci. Deklarované doby vysoušení vypadají slibně:
- Lehká expozice (postříkání, déšť): 2–5 hodin
- Plné ponoření: 3–12 hodin
- Minimální doba v každém případě: 3 hodiny
Oproti rýži má sáček jasné výhody: používá materiál určený k pohlcování vlhkosti, vytváří uzavřený prostor a nabízí konkrétní postup. Jenže sám výrobce na svém webu odpovídá na otázku „Garantuje DRYOUT úplné obnovení funkčnosti?“ jednoznačným „Ne“. A jde ještě dál: sáček neopraví již vzniklou korozi, nenahradí čištění po kontaktu se slanou nebo chlorovanou vodou a neobnoví původní voděodolnost telefonu.
Podle nás je to poctivé přiznání, které ale řada kupujících přehlíží. Silikagel je z hlediska pohlcování vlhkosti účinnější než rýže, to je fakt. Pokud však do telefonu proniklo větší množství vody, záleží mnohem víc na správném postupu bezprostředně po nehodě a případném profesionálním servisu než na samotném vysoušecím sáčku.
Co udělat v první minutě po pádu do vody
Právě tady se láme chleba. Správný postup v prvních sekundách může mít větší vliv na záchranu telefonu než všechno, co přijde později.
- Odpojte napájení – pokud je telefon připojený k nabíječce, nejprve vytáhněte adaptér ze zásuvky a teprve potom kabel z telefonu.
- Okamžitě telefon vypněte – nezkoušejte, zda funguje displej, ani neověřujte, jestli máte uložené fotografie. Telefon jednoduše vypněte.
- Sundejte kryt a příslušenství – ochranné pouzdro může zadržovat vlhkost a zpomalovat vysychání.
- Setřete viditelnou vodu – jemně, bez zbytečného tlaku, přičemž konektor držte směrem dolů.
- Nic nepřipojujte a nenabíjejte – ani bezdrátově, pokud jsou záda telefonu mokrá. Apple sice připouští bezdrátové nabíjení během vysychání portu, ale pouze tehdy, když je zadní strana telefonu suchá.
- Nechte telefon na suchém místě s proudícím vzduchem – nevystavujte ho přímému slunci a nepoužívejte fén. Apple uvádí, že úplné vyschnutí konektoru může trvat až 24 hodin.
Desikant, ať už v podobě sáčku UAG, nebo dostatečného množství čerstvého silikagelu v uzavíratelném obalu, má smysl použít až po odstranění vody z povrchu telefonu. Několik starých sáčků z krabice od bot ale nemusí stačit. Mohou být už nasycené vlhkostí a bez uzavřeného prostoru bude výsledek nepředvídatelný.
Kdy rovnou do servisu
Ne každý mokrý telefon lze zachránit doma. Existují situace, kdy samotné sušení jednoduše nestačí:
- Kontakt se slanou, chlorovanou nebo špinavou vodou – Samsung doporučuje telefon nejprve oplachovat čistou vodou po dobu 1–3 minut a poté ho důkladně osušit. DRYOUT výslovně upozorňuje, že nečistoty a další příměsi mohou komplikovat vysoušení a zvyšovat riziko koroze.
- Kouř nebo zápach spáleniny – telefon okamžitě přestaňte používat a kontaktujte servis.
- Spálený, roztavený nebo zkorodovaný USB-C port – Google u Pixelů označuje tyto příznaky za jasný důvod k návštěvě servisu.
- Přetrvávající upozornění na vlhkost i po uplynutí doporučené doby schnutí.
- Úplné ponoření nevoděodolného telefonu – v takovém případě je šance na domácí záchranu nejmenší.
A ještě jedna věc, na kterou se často zapomíná: voděodolnost není trvalá vlastnost. Apple i Samsung připomínají, že se může časem zhoršovat v důsledku běžného opotřebení, pádů i neautorizovaných oprav. Telefon s certifikací IP68 z roku 2021 proto nemusí mít v roce 2025 stejné parametry jako v době, kdy byl nový.
Kolik to stojí v Česku
UAG Phone Recovery Pouch se v českých obchodech prodává přibližně za 1 000 Kč. Například na DistriNode se objevuje za zhruba 1 039 Kč, dostupnost i cena se ale mohou měnit. Oficiální americká cena odpovídá necelým 900 Kč. Za jednorázovou pojistku proti nehodě s vodou to není zrovna málo.
Existuje i levnější alternativa: kilogram čerstvého silikagelu od značek Hexachem nebo AquaFloow lze na Heurece pořídit zhruba od 320 Kč. Princip je stejný: desikant pohlcuje vlhkost ze vzduchu v uzavřeném prostoru. Rozdíl spočívá především v provedení. UAG nabízí hotový systém s integrovanými panely a přesným návodem, zatímco s volným silikagelem si musíte poradit sami. Je potřeba použít dostatečné množství a umístit ho společně s telefonem do uzavíratelného obalu. Výsledek může být méně předvídatelný, princip však zůstává stejný.
Žádný sáček na světě ale nedokáže napravit zkrat, ke kterému už došlo, ani odstranit sůl z desky plošných spojů. Nejlepší první pomoc pro mokrý telefon proto nepředstavuje rýže ani silikagel, ale vypnutý přístroj, konektor směřující dolů, suché prostředí a trpělivost.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman