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Apple láme tradice: MacBook Pro přichází s dotykovým displejem a Dynamic Island

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Už v roce 2010 tvrdil Steve Jobs, že MacBook s dotykovým displejem jednoduše nefunguje a je to ergonomicky příšerné. O čtyři roky později uvedl Craig...
Apple láme tradice: MacBook Pro přichází s dotykovým displejem a Dynamic Island

Apple láme tradice: MacBook Pro přichází s dotykovým displejem a Dynamic Island

Zdroj: Apple
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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